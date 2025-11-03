[SC리뷰] 이준호 밀가루 원맨쇼에 시청률 고공점프..'태풍상사' 마의 …

|
[스포츠조선 조지영 기자] '상사맨'의 피가 끓는 이준호가 IMF 한복판에서도 사람과 신념으로 막혔던 길을 뚫었다.
외채상환 금 모으기 운동엔 전국민이 동참했다. 태풍의 엄마 정정미(김지영) 역시 빚잔치 속에서도 끝까지 지켰던 결혼반지를 내놓았다. 누구의 탓인지도 모른 국가 위기 속에서 가장 평범한 사람들이 도려내졌지만, 어떻게든 천근 같은 하루를 버티고 가족을 지키며 뜨거운 나라사랑까지 보여준 것이다. 포장마차 주인(남권아)의 말대로, "돈도 없고 뭣도 없어도 옆에 사람 있으면 된다"는 연대의 힘이었다. 태풍 곁에는 그런 사람들이 있었다.
안전화 슈박을 실어야 하는 원양어선 선장이 선적 허가를 내주지 않자, 홍신상회 사장 정차란(김혜은)이 직접 발 벗고 나서 설득했다. 그 과정에서 '카이사르 강'이라 불렸던 강진영(성동일)이 태풍의 아버지란 사실이 드러났고, 선장은 "느그 아버지랑 밥도 먹고! 배도 탔던!" 인연을 외치며 마음을 바꿨다. 물건만 실으면 배송사고가 날 것이란 선장의 우려에 해양대를 나와 유조선도 타봤던 슈박 사장 박윤철(진선규)이 직접 원양어선에 올랐다. 원양어선에 5천개의 안전화를 실어야 하는 문제도 시장 사람들이 내 일처럼 도와 해결됐다. 꽃게 상자에 슈박 상자를 포개 원양어선으로 옮겨준 것.
사람의 힘으로 안전화를 멕시코로 무사히 실어 보낸 태풍은 악덕 사채업자 류희규(이재균)에게 현금 1억원을 당당히 쏟아놓고 차용증을 돌려받았다. 그래도 1만불 넘게 이익을 남겼다. 그 시각 표현준(무진성)은 아버지 표박호(김상호)에게 회사에 끼친 손해로 호된 질책을 받았다. 태풍의 몰락과 금전적 이익이라는 '일타쌍피'를 노렸지만, 결국 그가 얻은 건 금전적 손해와 아버지의 꾸지람뿐이었다. 반면 태풍은 돈과 신뢰, 그리고 사람까지 모두 지켜내며 완벽한 승자가 됐다.
|
이날 방송된 '태풍상사' 시청률은 전국 가구 평균 8.2%, 최고 9.3%, 수도권 가구 평균 8.1%, 최고 9.1%를 기록하며 지상파를 포함한 전채널 동시간대 1위를 기록했다. 2049 타깃 시청률 역시 전국 가구 평균 2.2%, 최고 2.5%를 기록하며 전채널 동시간대 1위를 차지했다. (케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com