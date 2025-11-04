[공식] 성시경, 결국 유튜브 한주 쉰다..10년 매니저 배신 충격 여파

[공식] 성시경, 결국 유튜브 한주 쉰다..10년 매니저 배신 충격 여파

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 성시경이 10년 넘게 함께한 전 매니저로부터 금전적 피해를 입었다고 주장한 가운데, 유튜브 콘텐츠 업로드를 한주 쉬어간다.

4일 성시경이 운영하는 유튜브 채널 '성시경 SUNG SI KYUNG'에는 "이번주 유튜브 한주만 쉴게요. 미안합니다"라는 짧은 공지사항이 올라왔다.

이 같은 결정은 최근 불거진 전 매니저의 배신 논란으로 인한 심리적 충격을 추스르기 위한 조치로 보인다.

앞서 지난 3일 성시경은 10년 넘게 함께한 매니저에게 배신을 당했다며 직접 심경을 전했다.

그는 "이 나이에 이런 일이 쉽지 않더라. 괴롭고 견디기 힘든 시간의 연속이었다"며 "걱정을 끼치기도, 망가지는 모습을 보이기도 싫어서 괜찮은 척하며 일상을 유지하려 노력했다"고 고백했다.

이어 "유튜브나 공연을 소화하면서 몸도 마음도, 목소리도 많이 상했다"며 "정신적으로나 육체적으로나 자신 있게 '괜찮다'고 말할 수 있는 상태가 되고 싶다"고 털어놨다.

최근 연말 콘서트 공지가 늦어진 이유에 대해서도 "솔직히 이 상황 속에서 무대에 설 수 있을지 계속 자문했다"며 "이번 주 내로 결정해 알리겠다"고 덧붙였다.

성시경은 "언제나 그랬듯 이 또한 지나갈 거라 믿는다"며 "잘 지나갈 수 있도록 최선을 다하겠다. 미안하고 죄송하다"고 팬들에게 사과와 감사의 뜻을 전했다.


이날 성시경의 소속사 에스케이재원 측 또한 "성시경의 전 매니저가 재직 중 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 한 것으로 확인됐다"며 "내부 조사 결과 사안의 심각성을 인지했고, 현재 정확한 피해 범위를 확인 중"이라고 밝혔다.

성시경의 전 매니저는 전 소속사 시절부터 성시경과 함께하며 공연·방송·광고·행사 등 다양한 실무를 담당해왔다. 오랜 시간 쌓은 신뢰와 호흡 속에서 통상적인 업무를 이어왔으나, 최근 과정에서 문제를 일으키며 피해가 발생한 것으로 전해졌다.

정확한 피해액은 공개되지 않았으나, 결코 적지 않은 금액인 것으로 알려졌다.

