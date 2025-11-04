이성미, '캐나다 유학' 子 지원 끊었다 "나와의 관계 끊고 혼자 헤쳐나…

이성미, '캐나다 유학' 子 지원 끊었다 "나와의 관계 끊고 혼자 헤쳐나가겠다고"

기사입력 2025-11-04 08:33


[스포츠조선 이우주 기자] '션과 함께' 이성미가 자녀 교육에 대한 소신을 밝혔다.

3일 유튜브 채널 '션과 함께'에서는 '3자녀 모두 성공시킨 1호 개그우먼 이성미의 자녀 교육 방법!(부모&예비부모 필수 시청)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이성미는 첫째 아들의 교육을 위해 캐나다로 함께 떠난 것에 대해 "캐나다에서 본인이 공부를 하겠다고 초등학교 6학년 졸업하고 중학교 들어가기 전에 6개월 먼저 갔다. 근데 나는 애들 유학보내는 걸 반대하는 엄마여서 애들 따라 이민을 갔는데 전쟁이었다. 아들하고 매일 전쟁이었다"고 떠올렸다.

아들하고 관계가 나빠지면서 아들의 학업에도 점점 악영향을 끼쳤다고. 아들한테 욕을 많이 했다는 이성미는 "'내가 욕하는 건 너 잘 되라고 하는 거지 왜 쓸데없이 욕을 하겠냐' 했는데 그러다 우리 아들한테 식탁에다 밥 차려놓고 또 쌍욕을 했다. 입에도 못 담는 욕을 다 했는데 '네 아들 네가 말한 대로 만들어 줄까?'라는 생각이 들더라. 그걸 잊을 수가 없다. 그러고 나니까 애가 그 욕에 피 흘려 죽어있고 이런 느낌이 나서 정신이 번쩍 들더라. 그날 이후로 욕을 끊었다"고 밝혔다.

하지만 욕을 안 하는 이성미에 아들은 더욱 긴장했다고. 이 모습에 이성미는 자신이 아들을 괴롭혀왔다는 걸 깨달아 진심 어린 사과를 했고, 이성미의 아들도 그제서야 오열하며 두 사람은 화해했다. 자신을 돌아보고 나서야 아들도 공부를 시작했고, 이에 두 사람의 관계가 회복됐다.


션은 "지금 그 아들은 어떻게 됐냐"고 물었고 이성미는 "신촌, 이대 앞에서 브런치 카페하면서 너무 행복해하면서, 힘들어하면서 살고 있다"고 답했다.

먼저 한국으로 돌아온 이성미는 캐나다에 남은 아들에게 물질적 지원을 끊었다. 이성미는 "진짜 고민 많이 했다. 애 셋 중에 하나는 대학에 들어갔고 둘은 한창 학교 다니는 나이니까 '환경 좋은 곳에서 키워야 돼' 이런 욕심이 나더라. 근데 내가 유학생 아이들을 보면서 떨어져서 키우는 건 아니다 싶었다. 너무 외로우니까. 너무 안타깝더라. 그래도 가족이 있어야 된다 생각했다"며 "그래서 나는 애들을 데리고 와야겠다 해서 아들한테 물어봤다. '엄마가 모든 관계를 끊고 너 혼자 여기서 헤쳐나갈 수 있겠느냐 했는데 너무 쉽게 해보겠다'더라. 그날로 개고생 시작이었다. 물질 다 끊었고 학비도 끊었고. 그때가 20살이었다. 아이들이 어쨌거나 지금은 잘 컸다"고 밝혔다.

이성미는 자녀 교육에 대해 "내가 (아이들이) 자립하는 모습을 보면서 사람하고 부대끼고 관계를 알아가고 돈이 귀한 걸 알고 마음은 아팠지만 너무 잘한 거 같다. 그 시간이 반드시 나는 필요한 사람이었고 아들한테도 필요했다. 그래서 아들이 그런 일로 인해서 브런치 가게도 하게 된 것"이라 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

