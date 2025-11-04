이천수, 사기 혐의 피소.."생활비 1억 빌리고 연락 끊어"

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 축구 국가대표 출신 이천수가 수억 원대 사기 혐의로 피소됐다.
고소장에 따르면 이천수는 2018년 11월 A씨에게 "내가 당장 수입이 없으니 생활비를 빌려달라"며 "수년 내에 유튜브 채널도 운영하고 축구교실도 운영할 예정이니 2023년 말까지 모두 갚아주겠다"고 약속했다. 이에 A씨는 이천수 아내의 계좌로 2021년 4월 2일까지 생활비 등 명목으로 9회에 걸쳐 1억 3200만 원을 송금했으나, 이천수가 2021년 가을 무렵부터 연락을 끊고 약속한 2023년까지 한 푼도 갚지 않았다고 주장했다.
고소장에는 이천수가 2021년 4월 "잘 아는 동생 B가 운영하는 외환 선물거래 사이트에 5억 원을 투자해 주면 매달 수익금을 배분해 주고 원금 반환을 원하면 반환해 주겠다"며 투자를 권유해 A씨가 B씨에게 5억 원을 송금했으나 일부(1억 6000만원)만 돌려받았다는 혐의도 포함됐다.
한편 이천수는 2015년 은퇴 후 방송인으로 전향했으며, 현재 유튜브 채널 '리춘수'를 운영 중이다.