서우, 활동중단 6년만에 근황...퉁퉁 붓고 달라진 얼굴에도 "전 행복해요"

기사입력 2025-11-04 15:47


서우, 활동중단 6년만에 근황...퉁퉁 붓고 달라진 얼굴에도 "전 행복해…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 서우가 뉴욕에서의 행복한 근황을 전했다.

2일 유튜브 채널 '안녕하 서우'에는 "안녕하서우 시즌1 미국일상 8편 유니온스퀘어 홀푸드미켓에서 먹방"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 서우는 "어젯밤 엄청나게 순대국을 먹고 자서 부은 얼굴이다"라며 퉁퉁 부은 얼굴에도 아랑곳 않고 유쾌하게 하루를 시작했다.

서우는 "저는 오늘 어디 갈까요? 오늘은 바람이 좀 불어서 꽤 시원해요. 치마를 팍 걷어붙이고 생활용품을 사러 갑니다. 집에 있는 생필품이 다 떨어졌어요"라며 마켓으로 향했다.

헤어 트리트먼트 제품부터 수건 쇼핑, 바디케어 제품을 산 서우는 조카 선물까지 챙겼다.


서우, 활동중단 6년만에 근황...퉁퉁 붓고 달라진 얼굴에도 "전 행복해…
서우는 "어쩔 수 없이 그릇이 보인다. 이 그릇 쇼핑은 언제 그만 둘지 모르겠다"라며 너스레를 떨기도 했다.

빈티지 가게에서는 귀여운 소품들을 보고 혹한 서우는 "정리를 잘 못하는 저 같은 사람들한테는 이런 게 필요하다"면서 '지름신'을 보여줬다.

또 "이런 곳에서 잘 찾아보면 굉장히 고가의 제품들도 엄청나게 저렴하게 팔고 있을 때가 있다"라고 꿀팁을 전수했다.


서우, 활동중단 6년만에 근황...퉁퉁 붓고 달라진 얼굴에도 "전 행복해…

유니언 스퀘어 파크로 이동한 그는 "뉴욕에는 엄청 많은 명소들이 있는데 제가 가장 좋아하는 곳은 이런 공원들이다. 큰 빌딩 사이사이에 공원이 많다는 건 마치 '휴식하라'는 뜻 같다"며 "휴식이 이렇게 달콤한 건 자연이 주는 선물 같다"면서 신나게 사진을 찍기도 했다.

이후 맛있는 식사를 즐긴 서우는 "먹는 것만 보면 흥분하는 저. 샐러드는 제가 좋아하는 것만 갖고 왔다"라며 즐거워 했다.

서우는 "할머니가 돼 가고 있는 서우야! 마음껏 먹어. 인생 뭐 있어. 이렇게 아름다운 뉴욕에서 장도 보고 밥도 먹고 산책도 하고, 하루하루 사는 거지"라며 자신을 향해 다독이며 응원했다.

또한 "가만히 앉아서 보고만 있어도 재밌고 신기한 뉴욕에서의 제 모습 보고 같이 힐링, 쉬었으면 좋겠다. 크게 다를 것도 없고 평범한 저의 하루지만 저는 세상에서 제일 행복했습니다"라고 근황을 전했다.

한편, 배우 서우는 지난 2016년 자가면역질환을 투병 중이라고 고백했다.

당시 서우는 "면역력이 약한 질환인데, 면역력이 없으니까 조금만 피곤해도 염증이 생기더라. 감기, 잇몸 염증, 심지어 머리 안쪽에도 생겼다"며 "그동안 쉬었던 게 건강을 회복하는 시간이 필요했다. 몸이 아프니까 정신도 건강하지 않더라"고 고백했다.

이에 2019년 이후 활동을 중단한 서우는 최근 유튜브 채널을 통해 건강해진 모습으로 "지난 수년 간 저는 정말 강해지려 노력했다. 지금의 모습, 새로운 저의 모습을 봐주셨으면 좋겠다"고 전했다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김동완, 임신초기 팬 말렸다 "무리해서 공연 오지 말길, 나만 늙은 거 아냐"

2.

티아라 함은정, 순백 웨딩드레스 자태…♥김병우 감독과 달콤 반지 교환[SCin스타]

3.

천명훈, 생활고 고백 "옷·자전거까지 싹 다 팔아" ('신랑수업')

4.

김선영 앵커 "故백성문 변호사 최고의 남편..짧은 인생 애통"

5.

장성규, JTBC 선배 무시 폭로 "청첩장 줬더니 '나랑 친하냐'며 안 받아"

연예 많이본뉴스
1.

김동완, 임신초기 팬 말렸다 "무리해서 공연 오지 말길, 나만 늙은 거 아냐"

2.

티아라 함은정, 순백 웨딩드레스 자태…♥김병우 감독과 달콤 반지 교환[SCin스타]

3.

천명훈, 생활고 고백 "옷·자전거까지 싹 다 팔아" ('신랑수업')

4.

김선영 앵커 "故백성문 변호사 최고의 남편..짧은 인생 애통"

5.

장성규, JTBC 선배 무시 폭로 "청첩장 줬더니 '나랑 친하냐'며 안 받아"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 사랑한다. 토트넘이 손흥민이고, 손흥민이 곧 토트넘" 눈물 세리머니 부주장, 얼마나 그리우면 또 SON 찬사..."스탭 오버"

2.

"정말 더럽네" 다저스 사사키, 도대체 日동료 야마모토와 무슨 일이

3.

"메시가 나보다 낫다고? 동의 못해" 호날두 추하다, 또또또 자격지심 대폭발..."메시가 더 위대" 루니 완전 무시까지

4.

"두렵고 안쓰러워" 아들이 오타니인데? 부모 마음은 똑같네…"차마 못보겠어" 편지에 담긴 진심 [SC이슈]

5.

"김하성, FA 최고 유격수" 벌써 호평이다…ATL 잔류 포기, 최소 50억원은 더 벌 수 있다?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.