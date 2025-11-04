이정재, 팬티 생중계 굴욕 이어 앙숙 임지연과 제대로 얽힌다('얄미운 사랑')

기사입력 2025-11-04 15:55


이정재, 팬티 생중계 굴욕 이어 앙숙 임지연과 제대로 얽힌다('얄미운 사…

[스포츠조선 조지영 기자] 월드스타 이정재의 굴욕이 끝나지 않는다.

tvN 월화드라마 '얄미운 사랑'(정여랑 극본, 김가람 연출) 측은 2회 방송을 앞둔 4일, 한층 스펙터클해질 임현준(이정재)과 위정신(임지연)의 재회를 예고하는 스틸컷을 공개했다.

'얄미운 사랑'이 색다른 재미를 선사하며 보법 다른 코미디의 탄생을 알렸다. 국민 배우 임현준의 시작은 파란만장했다. 위정신과의 으르렁 첫 만남부터 '착한형사 강필구'의 감독이자 작가 박병기(전성우)의 등장까지 예측 불가한 사건들이 임현준의 일상을 뒤흔들었다. 시간이 흘러 시상식 레드카펫 위에서 또 한 번 오해로 부딪힌 임현준과 위정신. 결국 전 국민 앞에서 팬티 생중계라는 굴욕을 맛본 임현준의 엔딩은 더욱 다이내믹해진 위정신과의 만남을 예고하며 궁금증을 더했다.

그런 가운데 공개된 사진은 공항에서 펼쳐진 대소동으로 호기심을 자극한다. 해외 스케줄을 마치고 귀국하는 길, 임현준과 황대표(최귀화)는 소란스러운 광경에 걸음을 멈춘다. 과연 이들의 시선을 잡아챈 주인공은 누구일까. 이어진 사진 속 재킷의 소매가 뜯긴 채 멍하니 선 위정신의 모습은 이번 공항 방문이 만만치 않았음을 짐작게 한다. 거기다 미래의 상사가 될 이재형(김지훈)을 지키고 나서기까지. 비장한 표정의 위정신과 상황을 바라보며 미소 짓는 이재형의 대비가 흥미롭다. 위정신은 인기 연예인의 출입국 현장 취재에 나서며 연예부 기자로서 첫발을 내디딘다고. 모든 것이 낯선 현장에서 위정신에게 어떤 일이 벌어질지 궁금해진다.

배우와 기자로 재회한 임현준, 위정신의 신경전도 불붙는다. 기부 행사를 위해 경찰서를 방문한 임현준. 만면에 꽃 미소를 장착하고 손하트를 보내는 그는 프로 배우 그 자체다. 그런 임현준을 기가 막힌다는 듯 바라보는 위정신의 상반된 분위기에서 앙숙 매치의 화끈한 2라운드를 기대케 한다.

'얄미운 사랑' 제작진은 "오늘(4일) 방송되는 2회에서 임현준과 위정신은 더욱 기막힌 인연으로 엮이게 된다. 한층 더 얄밉고도 유치한 악연으로 마주치며 서로의 일상에 큰 파장을 몰고 올 두 사람의 이야기를 기대해 달라"면서 "다이내믹함을 더할 새로운 인물들의 등장도 흥미로울 것"이라고 전했다.

한편, tvN 월화드라마 '얄미운 사랑' 2회는 오늘(4일) 저녁 8시 50분 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김동완, 임신초기 팬 말렸다 "무리해서 공연 오지 말길, 나만 늙은 거 아냐"

2.

티아라 함은정, 순백 웨딩드레스 자태…♥김병우 감독과 달콤 반지 교환[SCin스타]

3.

천명훈, 생활고 고백 "옷·자전거까지 싹 다 팔아" ('신랑수업')

4.

김선영 앵커 "故백성문 변호사 최고의 남편..짧은 인생 애통"

5.

장성규, JTBC 선배 무시 폭로 "청첩장 줬더니 '나랑 친하냐'며 안 받아"

연예 많이본뉴스
1.

김동완, 임신초기 팬 말렸다 "무리해서 공연 오지 말길, 나만 늙은 거 아냐"

2.

티아라 함은정, 순백 웨딩드레스 자태…♥김병우 감독과 달콤 반지 교환[SCin스타]

3.

천명훈, 생활고 고백 "옷·자전거까지 싹 다 팔아" ('신랑수업')

4.

김선영 앵커 "故백성문 변호사 최고의 남편..짧은 인생 애통"

5.

장성규, JTBC 선배 무시 폭로 "청첩장 줬더니 '나랑 친하냐'며 안 받아"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 사랑한다. 토트넘이 손흥민이고, 손흥민이 곧 토트넘" 눈물 세리머니 부주장, 얼마나 그리우면 또 SON 찬사..."스탭 오버"

2.

"정말 더럽네" 다저스 사사키, 도대체 日동료 야마모토와 무슨 일이

3.

"메시가 나보다 낫다고? 동의 못해" 호날두 추하다, 또또또 자격지심 대폭발..."메시가 더 위대" 루니 완전 무시까지

4.

"두렵고 안쓰러워" 아들이 오타니인데? 부모 마음은 똑같네…"차마 못보겠어" 편지에 담긴 진심 [SC이슈]

5.

"김하성, FA 최고 유격수" 벌써 호평이다…ATL 잔류 포기, 최소 50억원은 더 벌 수 있다?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.