로맨스 장인 컴백…강태오, 김세정과 '거울'같은 로맨스 예고(이강달)

[스포츠조선 정빛 기자] 강태오가 다시 한 번 '로맨스 얼굴'을 꺼내 든다.
먼저 강태오(이강 역)는 박달이 캐릭터와의 로맨스를 '거울'이라고 밝혔다. "이강과 박달이는 영혼이 뒤바뀌는 사건을 통해 서로의 몸으로 세상을 바라보게 된다. 그 과정에서 단순히 사랑하는 대상이 아닌 서로의 진심을 비춰주고, 서로를 통해 자신을 발견하는 '거울'같은 존재로 인식되기 때문"이라며 두 사람의 관계성에 대한 의미를 되짚었다.
끝으로 홍수주(김우희 역)는 "야망을 갖고 목표지향적으로 살아가는 김우희에게 편안한 숨을 쉴 수 있게 해주는 존재가 이운이다. 그런 김우희에게 이운의 온실은 따뜻한 곳이자 좋은 기억이 함께 커가는 상징적이고 특별한 장소이기도 하다"는 말로 '온실'을 키워드로 꼽아 둘의 러브 라인을 더욱 기다려지게 만들고 있다.
이처럼 지독하게 얽힐 네 남녀의 각양각색 로맨스는 11월 7일(금) 밤 9시 50분에 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다'에서 펼쳐진다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com