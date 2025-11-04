[인터뷰①] '부세미' 진영 "포상휴가 가고 싶어, 첫 회부터 시청률 대…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 진영이 '착한 여자 부세미'로 시청자들의 뜨거운 사랑을 받은 소감을 전했다.
진영은 4일 서울 강남구 압구정동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "올해 ENA 드라마 중 최고 시청률을 기록해 너무나 기쁜 마음"이라며 "처음 대본을 읽었을 때부터 시청률이 잘 나올 것 같은 예감이 들었다"고 했다.
'착한 여자 부세미'는 전국 7.127%, 수도권 7.092%(닐슨코리아 집계)로 자체 최고 시청률을 기록하며 종영했다. 뿐만 아니라, 2025년 ENA 드라마 중 최고 시청률을 기록하는 영예를 누리기도 했다. 최종회를 앞두고 스포츠조선과 만난 진영은 "감독님부터 배우, 스태프들까지 다들 너무나 행복해하셨다. 감독님도 워낙 인터넷 검색을 많이 해보시는 스타일이다. 오늘 마침 좋은 결과가 나와서 아침부터 문자를 보내주셨다. 감독님 덕분에 아침 7시 30분부터 기상해 있었다"고 기쁜 마음을 드러냈다.
그는 '착한 여자 부세미'에 합류하게 된 계기에 대해 "처음에 대본을 3회까지 읽었는데, 너무 흥미롭더라. 첫 회부터 잘 될 것 같았다"며 "대본을 읽고 나서 그 뒷 이야기도 궁금했다"고 밝혔다. 이어 결말에 대한 만족도를 묻자, 진영은 "작품을 떠나서 너무 행복한 촬영 현장이었다. 감독님도 배우들도 스태프들도 한 분도 빠짐없이 다 너무 좋은 분들이셨다"며 "촬영 끝날 때 찡한 감정도 있었고, 서운한 감정도 느꼈다. 이런 작품에 제가 함께 할 수 있어서 영광이었고, 결말도 해피엔딩으로 마무리가 되어 기분이 좋다"고 애틋함을 표했다.
앞서 ENA는 '착한 여자 부세미' 팀에게 시청률 7%를 돌파할 경우, 포상휴가를 제공하겠다는 공약을 내건 바 있다. 이에 진영은 "포상휴가를 너무 가고 싶지만, 마지막 방송이 7%를 못 넘겨도 전혀 아쉽지 않다. 오늘 아침에 일어났을 때 시청률 보고 이미 깜짝 놀랐다. 막방은 배우들과 다 같이 모여서 볼 예정이라, 시청률이 몇 프로가 나오든 행복하게 잘 마무리하지 않을까 싶다"고 말했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com