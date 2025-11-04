[인터뷰③] '싱글대디' 된 진영 "실제로도 아이 좋아해, '친구 같은 …

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 진영이 '착한 여자 부세미'에서 싱글대디 캐릭터를 연기한 소감을 전했다.
진영은 극 중 무창마을에서 딸기와 아들에게 진심인 싱글대디 전동민 역을 역을 맡았다. 그는 "전작인 영화 '그 시절, 우리가 좋아했던 소녀'에선 교복을 입었었는데, 갑자기 싱글대디가 되니까 갭 차이가 크더라(웃음). 처음 작품 제안을 받았을 땐, '어린 친구가 아빠네?'라는 생각이 들 수 있게끔 반전 있는 캐릭터를 그리려고 했다"고 밝혔다.
실제로도 아이를 좋아하는지 묻자, 진영은 "저는 아이를 너무 좋아한다. 극 중 제 아들로 나왔던 우혁이는 정말 착하고 애교도 많았다. 현장에서도 저를 잘 따랐다. 우혁이를 보면서 가슴이 간질간질해졌고, 그때 살짝 부성애를 느꼈다. 제가 진짜 아빠는 아니지만, 만약 아이가 생긴다면 이런 느낌이겠구나 싶었다. 나중에 결혼하고 아이가 생긴다면, 친구 같은 아빠가 되고 싶다"고 바람을 드러냈다.
