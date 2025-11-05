주현영, ENA '우영우' 이어 '부세미'까지 대박 터졌다…'믿보배'로 …

|
[스포츠조선 안소윤 기자] '착한 여자 부세미'의 주현영이 마지막 인사를 건넸다.
이에 백혜지의 정체는 시청자들 사이에서 화두로 떠올랐다. 과연 그가 김영란의 든든한 아군일지 아니면 칼을 겨눌 적군일지 매회 다양한 추측을 낳으며, 이야기에 한층 더 몰입할 수 있게끔 하기도.
주현영은 질릴 새 없이 다채롭고, 진폭이 큰 캐릭터를 유려하게 그려냈다. 더 나아가 쫀쫀한 전개를 이끄는 중심축으로도 활약, 배우로서 존재감을 활짝 꽃피워 드라마 팬들을 매료시켰다.
주현영은 소속사 AIMC를 통해 종영을 맞은 소회를 밝혀 이목을 집중시켰다. 먼저 "'착한 여자 부세미'의 첫 대본 리딩 때 드라마와 혜지 캐릭터에 엄청난 매력을 느껴 '빨리 촬영하고 싶다'라는 생각을 한 게 엊그제 같은데, 시간이 참 빠른 것 같습니다"라며 애정을 담아 포문을 열었다.
그는 "준비하는 과정부터 너무 설레고 행복했지만, '착한 여자 부세미'가 방영되면서 시청자분들의 많은 관심과 사랑을 받을 수 있어서 진심으로 감사드립니다"라며 애청자들에게 감사한 마음을 드러냈다.
주현영은 "앞으로도 멋진 스태프분들과 선배님들, 시청자분들을 또 만나 뵙기 위해 열심히 노력하겠습니다"라는 다부진 포부와 "지금까지 응원해 주셔서 다시 한번 감사드립니다!"라 인사를 전하는 것으로 소감을 마무리 지었다.
