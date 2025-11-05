주현영, ENA '우영우' 이어 '부세미'까지 대박 터졌다…'믿보배'로 우뚝

기사입력 2025-11-05 11:20


주현영, ENA '우영우' 이어 '부세미'까지 대박 터졌다…'믿보배'로 …
사진 제공=AIMC

[스포츠조선 안소윤 기자] '착한 여자 부세미'의 주현영이 마지막 인사를 건넸다.

지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'가 유종의 미를 거둔 가운데, 극 중 주현영의 활약상이 마지막까지 두드러졌다. 그는 어디로 튈지 모르는 백혜지 역으로 변신, 지금껏 보여준 적 없는 새로운 얼굴을 장착하고 열연을 선보였다.

주현영이 맡은 백혜지는 예측 불가능한 변수 같은 인물. 극 초반 김영란(전여빈)을 향해 뾰족하게 날을 세우다가도, 이내 "친구!"라고 쾌활하게 외치며 악수를 청하는 그의 모습은 묘한 긴장감과 궁금증을 동시에 불러일으켰다.

이에 백혜지의 정체는 시청자들 사이에서 화두로 떠올랐다. 과연 그가 김영란의 든든한 아군일지 아니면 칼을 겨눌 적군일지 매회 다양한 추측을 낳으며, 이야기에 한층 더 몰입할 수 있게끔 하기도.


주현영, ENA '우영우' 이어 '부세미'까지 대박 터졌다…'믿보배'로 …
사진 제공=AIMC

주현영, ENA '우영우' 이어 '부세미'까지 대박 터졌다…'믿보배'로 …
사진 제공=AIMC
뿐만 아니라, 백혜지는 꽉 찬 해피엔딩의 주인공으로 거듭나 많은 이들의 시선을 화면에 고정시켰다. 자신을 애틋하게 여겨주는 서태민(강기둥)과 사랑을 꽃 피웠는가 하면, 김영란과는 우정을 나누는 진정한 친구가 됐기 때문. 그로 인해 안방극장은 훈훈한 웃음으로 가득 찼다는 후문이다.

"주현영의 밝고 순수하면서도 미스터리한 느낌이 이번 캐릭터와 잘 맞았던 것 같다"라 전한 박유영 감독의 말처럼, 주현영은 백혜지 캐릭터 그 자체였다. 경계를 늦출 수 없는 싸늘함으로 중무장했다가도, 마음을 무장해제시키는 순수한 매력을 발산한 것.

주현영은 질릴 새 없이 다채롭고, 진폭이 큰 캐릭터를 유려하게 그려냈다. 더 나아가 쫀쫀한 전개를 이끄는 중심축으로도 활약, 배우로서 존재감을 활짝 꽃피워 드라마 팬들을 매료시켰다.

주현영은 소속사 AIMC를 통해 종영을 맞은 소회를 밝혀 이목을 집중시켰다. 먼저 "'착한 여자 부세미'의 첫 대본 리딩 때 드라마와 혜지 캐릭터에 엄청난 매력을 느껴 '빨리 촬영하고 싶다'라는 생각을 한 게 엊그제 같은데, 시간이 참 빠른 것 같습니다"라며 애정을 담아 포문을 열었다.


그는 "준비하는 과정부터 너무 설레고 행복했지만, '착한 여자 부세미'가 방영되면서 시청자분들의 많은 관심과 사랑을 받을 수 있어서 진심으로 감사드립니다"라며 애청자들에게 감사한 마음을 드러냈다.

주현영은 "앞으로도 멋진 스태프분들과 선배님들, 시청자분들을 또 만나 뵙기 위해 열심히 노력하겠습니다"라는 다부진 포부와 "지금까지 응원해 주셔서 다시 한번 감사드립니다!"라 인사를 전하는 것으로 소감을 마무리 지었다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'KBS 아나 출신' 이지애, 안타까운 근황 "한쪽 귀 안들리고 통증...♥김정근 배려 감동"

2.

전현무, 24년전 흑역사 스스로 고백했다 "불법 다운로드하다 뉴스 출연"

3.

최다니엘·전소민, 열애설 진짜인가..."둘이 뭐 있지?" 박명수도 의심 ('대다난 가이드')

4.

'86세' 전원주, 쏟아진 건강 이상설 직접 해명했다 "소식으로 얼굴살 빠져"

5.

김해준, 스태프에 갑질·욕설 해명 "배신감 너무 느껴, 거침없었다" ('피식대학')

연예 많이본뉴스
1.

'KBS 아나 출신' 이지애, 안타까운 근황 "한쪽 귀 안들리고 통증...♥김정근 배려 감동"

2.

전현무, 24년전 흑역사 스스로 고백했다 "불법 다운로드하다 뉴스 출연"

3.

최다니엘·전소민, 열애설 진짜인가..."둘이 뭐 있지?" 박명수도 의심 ('대다난 가이드')

4.

'86세' 전원주, 쏟아진 건강 이상설 직접 해명했다 "소식으로 얼굴살 빠져"

5.

김해준, 스태프에 갑질·욕설 해명 "배신감 너무 느껴, 거침없었다" ('피식대학')

스포츠 많이본뉴스
1.

"SON 빙의" 미친 반데벤의 폭풍질주 원더골! '10명' 토트넘,코펜하겐 4-0 완파 '분위기 대반전'[유럽챔피언스리그]

2.

美 단독 보도, 손흥민 잘 부탁드립니다, LAFC 차기 사령탑 확정적...'황인범 스승 친한파' 수석코치 내부 승격 유력

3.

감독=아라이-타격코치=아라이, 75년 일본프로야구 첫 '1군 감독-코치' 형제 탄생[민창기의 일본야구]·

4.

'7년 65승, ERA 3.77' 이렇게 고생하고도 겨우 2년 계약? '역수출품 1호' 켈리는 왜 저평가되나

5.

'EPL 역대급 총기 사건' 토트넘 긴급 성명 발표..."우도기와 가족은 보호받는 중, 법적 절차 진행"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.