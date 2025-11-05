[SC현장] "가정폭력 생존자, 볼 수 있기에"..'당신이 죽였다'가 그릴 처참한 여성서사 (종합)

기사입력 2025-11-05 12:23


[SC현장] "가정폭력 생존자, 볼 수 있기에"..'당신이 죽였다'가 그…

[스포츠조선 문지연 기자] 여성 서사 부진 속 '당신이 죽였다'가 성공을 거둘 수 있을까.

넷플릭스는 5일 오전 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 새 시리즈 '당신이 죽였다'(김효정 극본, 이정림 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 이정림 감독, 전소니, 이유미, 장승조, 이무생이 참석했다.

'당신이 죽였다'는 죽거나 죽이지 않으면 벗어날 수 없는 현실 앞에서 살인을 결심한 두 여자가 예상치 못한 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈. 드라마 '악귀', 'VIP' 등을 연출했던 이정림 감독이 연출을 맡았고, 전소니와 이유미가 각각 조은수와 조희수를 연기하면서 폭력에 맞서 서로를 구원하는 주인공들의 이야기를 긴장감 있게 그려낼 예정이다. 장승조는 희수의 남편 노진표와 같은 얼굴을 하고 있지만, 완전히 대비되는 장강까지 1인 2역을 소화하고, 이무생은 은수와 희수를 지켜보는 진소백을 연기한다.

'당신이 죽였다'는 오쿠다 히데오의 소설 '나오미와 가나코'를 원작으로 하는 작품이다. 이정림 감독은 "작가님의 팬이라서 예전에 책을 읽었는데 두 여자의 삶에 같이 분노하고 슬퍼하고, 그럼에도 불구하고 앞으로 나아가는 모습에 많은 감정이 밀려왔다. 후에 영상화가 된다는 얘기를 들었을 때 나에게 기회가 오면 좋겠다고 생각했고, 잘 만들어야겠다고 생각했다"는 소감을 밝혔다.

원작과 마찬가지로 '당신이 죽였다' 역시 가정폭력 피해자들의 이야기를 담는다. 가정폭력의 피해자인 친구를 위해 친구의 남편을 함께 죽이는 우정을 다루면서 이들의 불행을 직면한다. 전소니는 "큰 일을 치르고 난 뒤에 그 타이밍부터 시작되는 일이 있다. 개인적인 생각에 인물들이 찾아옴으로써 생기는 부분에서 어떤 의미인지 생각해보는 지점이 있었고, '이제 자유로워지나?'하는 기대가 듦과 동시에 불안하기 시작하는 타이밍이라 그 부분이 재미있을 것 같다"고 예고했다.

가정 내의 폭력을 다루기 때문에 시청자들에게 트라우마를 유발할 수 있는 부분도 있다. 이에 대해 이정림 감독은 "자극이 된다는 것을 염두에 두고 있었다. 부담감이 있었는데 촬영 감독님과 얘기를 많이 해서 필요한 몽타주만 넣되 유심히 보시면 신체와 신체가 닿는 순간은 거의 없기는 하다. 그래서 앵글에서 한 명은 벗어나게 한다거나 전후의 사정을 보여줘서 처참한 분위기를 표현하려고 했다. 스스로 공부가 필요하다고 생각해서 가정폭력과 관련한 수업도 듣고 했다. 실제 생존자 분들도 만나면서 그분들도 드라마를 볼 수 있기에 조심해야 한다는 생각이 들었다"고 설명했다.


[SC현장] "가정폭력 생존자, 볼 수 있기에"..'당신이 죽였다'가 그…

[SC현장] "가정폭력 생존자, 볼 수 있기에"..'당신이 죽였다'가 그…

[SC현장] "가정폭력 생존자, 볼 수 있기에"..'당신이 죽였다'가 그…

[SC현장] "가정폭력 생존자, 볼 수 있기에"..'당신이 죽였다'가 그…
이어 이정림 감독은 "이 이야기의 주임 소재가 가정폭력이라는 것은 피할 수 없는 얘기 같고, 최대한 이 인물들이 하게 되는 선택을 설득하게 하려고 노력한 것 같다.은수나 희수라는 인물에 올라타면 보면서 힘든 과정에 있을 수 있고, 불편할 수밖에 없지만, 은수와 희수에 올라타서 이들을 구경하게 되면 이 사람들이 행복해질 수 있을지 궁금증이 생길 거라는 믿음이 있던 것 같다. 그런 부분을 염두하며 만들었다. 음악 감독님과도 너무 드라마가 쳐지지 않게 하려고 노력했다. 주변 인물 얘기도 많이 나온다. 주변 인물을 따라가려고 한 것 같다"고 설명했다.

폭력 남편인 노진표를 연기한 장승조는 "우선 폭력성을 가진 인물을 표현하기 이전에 책을 봤을 슌 이 두 사람을 그 안에서 끄집어내주고 싶었고 구해주고 싶었다. 그 마음이 폭력성을 가진 인물을 표현해야 한다는 부담감보다 앞섰던 것 같다. 그런데 그 인물을 표현함에 있어서는 이 드라마가 가진 긴장감을 보여주기 위해 필요한 인물이기에 더 욕심을 가지고 임할 수 있지 않았나 싶다"고 말했다.


이어 장승조는 "저에게 대본을 보는 일정한 패턴이 있는데 그 시간대에 대본을 읽어나가고 진표를 바라보면서 스트레스지수를 봤는데 거의 100에 가깝고 90을 항상 넘었다. 다음 날도 다음 날도 체크를 해보면 스트레스지수가 그 지점에서 계속 올라가있더라. 대본에 침은 못 뱉어서 죄송하다. 스트레스가 극도에 달했다. 신기하더라"고 했다.

그동안 '애마'나 '은중과 상연'처럼 여성 중심 서사의 이야기가 줄이어 등장하기는 했지만, 글로벌 무대에서 성공을 거두지는 못했다. 전소니는 "저희 이야기와 장르적 특성이 가진 쾌감은 저희 작품에만 있지 않을까 싶다. 제가 주짓수를 열심히 했다. 얼마나 연습했는지는 잘 모르겠지만, 제가 직접 다 했다"며 자신감을 드러냈다. 이유미는 "장르적인 특성이 있다 보니까 다른 점이라고 하면 이 두 배우에게 처해진 어떤 상황들, 뭔가 흔하지 않은 선택과 결정을 내리는 순간에서 오는 다름이 있다고 생각을 한다. 그 부분이 많이 다르지 않을까. 이런 생각을 하고 있다"고 밝혔다.

'당신이 죽였다'는 오는 7일 오후 5시 넷플릭스를 통해 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'KBS 아나 출신' 이지애, 안타까운 근황 "한쪽 귀 안들리고 통증...♥김정근 배려 감동"

2.

전현무, 24년전 흑역사 스스로 고백했다 "불법 다운로드하다 뉴스 출연"

3.

최다니엘·전소민, 열애설 진짜인가..."둘이 뭐 있지?" 박명수도 의심 ('대다난 가이드')

4.

'86세' 전원주, 쏟아진 건강 이상설 직접 해명했다 "소식으로 얼굴살 빠져"

5.

김해준, 스태프에 갑질·욕설 해명 "배신감 너무 느껴, 거침없었다" ('피식대학')

연예 많이본뉴스
1.

'KBS 아나 출신' 이지애, 안타까운 근황 "한쪽 귀 안들리고 통증...♥김정근 배려 감동"

2.

전현무, 24년전 흑역사 스스로 고백했다 "불법 다운로드하다 뉴스 출연"

3.

최다니엘·전소민, 열애설 진짜인가..."둘이 뭐 있지?" 박명수도 의심 ('대다난 가이드')

4.

'86세' 전원주, 쏟아진 건강 이상설 직접 해명했다 "소식으로 얼굴살 빠져"

5.

김해준, 스태프에 갑질·욕설 해명 "배신감 너무 느껴, 거침없었다" ('피식대학')

스포츠 많이본뉴스
1.

"SON 빙의" 미친 반데벤의 폭풍질주 원더골! '10명' 토트넘,코펜하겐 4-0 완파 '분위기 대반전'[유럽챔피언스리그]

2.

美 단독 보도, 손흥민 잘 부탁드립니다, LAFC 차기 사령탑 확정적...'황인범 스승 친한파' 수석코치 내부 승격 유력

3.

감독=아라이-타격코치=아라이, 75년 일본프로야구 첫 '1군 감독-코치' 형제 탄생[민창기의 일본야구]·

4.

'7년 65승, ERA 3.77' 이렇게 고생하고도 겨우 2년 계약? '역수출품 1호' 켈리는 왜 저평가되나

5.

'EPL 역대급 총기 사건' 토트넘 긴급 성명 발표..."우도기와 가족은 보호받는 중, 법적 절차 진행"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.