서재희, '착한 여자 부세미' 또 다른 히로인…"사랑해 주셔서 감사해"

기사입력 2025-11-05 14:47


사진 제공=KT스튜디오지니

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 서재희가 온 마음을 다해 임한 '착한 여자 부세미'를 떠나보냈다.

지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'가 막을 내린 가운데, 극 중 이미선 역을 맡은 서재희가 종영 소감을 전해와 이목을 사로잡는다.

먼저 서재희는 "'착한 여자 부세미'의 최종회를 박유영 감독님, 모든 배우들과 함께 보았습니다. 함께 손뼉 치고 웃고 울었던 것처럼, 작품을 만드는 모든 순간 또한 그러하였습니다. 서로를 응원하고 배려하며 따뜻한 시간을 함께 했습니다"라며 지난날을 회상, 보는 이들 역시 감성에 젖게 했다.

이어 그는 "마지막까지 혼신의 힘을 다하며 팀을 이끌어주신 박유영 감독님과 모든 스태프·배우분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 같이 작업할 수 있어서 영광이었습니다"라는 가슴 벅찬 소회도 들려줬다.

끝으로 서재희는 "'착한 여자 부세미'를 사랑해 주신 시청자분들께도 감사의 마음을 전합니다"라며 애청자들을 향한 감사 인사도 잊지 않고 건넸다.

서재희는 '착한 여자 부세미'에서 웃음 유발자로 톡톡히 활약했다. 전작들에서 보여준 강렬한 카리스마와 묵직한 포스를 잠시 내려두고, 유쾌한 연기 변신을 꾀했기 때문이다. 그가 분한 이미선은 김영란(전여빈)의 비밀을 가장 먼저 알게 된 인물. 이에 김영란의 정체가 발각되지 않을지 매사 노심초사하는 것은 기본, 김영란의 인생 프로젝트를 지켜내기 위해 고군분투하는 모습으로 시청자들의 웃음꽃을 피웠다.


뿐만 아니라, 이미선은 인간 난로의 면모도 뽐냈다. 진심을 다해 김영란을 위하기도, 사촌 전동민(진영)이 억울한 누명에서 벗어나자 누구보다 기뻐하는 등 따뜻하고 인간미 넘치는 모습으로 안방극장의 온도를 한층 높였다.

이처럼 '착한 여자 부세미'를 통해 서재희의 관록이 또 한 번 빛났다. 말맛을 제대로 살린 대사 처리와 재치 넘치는 표정 연기는 매 장면마다 활력을 불어넣었고, 극 중 무창에서의 서사를 더욱더 쾌활하게 만들었다. '고품격 코믹연기'라 일컬어도 부족함이 없을 정도였다.


그의 폭넓은 스펙트럼 역시 일품이었다. 코믹과 진지함을 이질감 없이 오가며, 서사를 안정적으로 뒷받침한 것. 그 결과, 서재희가 아닌 이미선 캐릭터는 상상조차 할 수 없게 만든 것은 물론, 필모그래피에 굵직하게 남을 인생 캐릭터의 탄생도 알렸다.

'착한 여자 부세미'의 또 다른 히로인으로 존재감을 떨친 서재희. 그는 앞으로도 다양한 매체에서 활발한 연기 활동을 이어나갈 예정이다. 장르와 캐릭터에 한계를 두지 않는 서재희가 보여줄 새로운 모습은 어떠할지 어느 때보다 뜨거운 관심이 집중된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

