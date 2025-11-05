"대본에 침 뱉고 싶을 정도"였다던 이광수 표 악역..'조각도시' 오늘(5일) 첫방송

기사입력 2025-11-05 15:06


"대본에 침 뱉고 싶을 정도"였다던 이광수 표 악역..'조각도시' 오늘(…

"대본에 침 뱉고 싶을 정도"였다던 이광수 표 악역..'조각도시' 오늘(…

[스포츠조선 문지연 기자] "대본에 침을 뱉고 싶을 정도"였다던 이광수 표 악역은 어떤 모습일까.

이광수는 다수의 작품을 통해 매번 다른 악의 얼굴을 보여주며 그의 다가올 행보에 대한 기대감을 선사했다. 그런 그가 오늘(5일, 수) 공개되는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '조각도시'에서도 새로운 변신을 예고해 관심이 집중되고 있다.

먼저 이광수는 '노 웨이 아웃 : 더 룰렛'에서 도축업자 '윤창재' 역으로 출연, 신 스틸러의 면모를 선보였다. 그는 살인 보상금을 탐하는 인물의 욕망을 고스란히 담은 눈빛과 표정 연기로 소름을 유발했다. 이렇듯 악인의 정점을 찍은 이광수의 열연은 극 전개에 긴장감을 더해 매 장면 시청자들의 눈을 뗄 수 없게 만들기도.

이어 이광수는 넷플릭스 시리즈 '악연'의 '안경남' 역으로 또 한 번 진한 인상을 남겼다. 그는 실수로 일어난 사고를 덮기 위해 불안해하면서도 점점 치졸해져가는 캐릭터를 몰입감 있게 그려내 호평을 받은 것은 물론, 제4회 청룡시리즈어워즈 남우조연상의 쾌거를 이뤘다.

이처럼 매 작품 각양각색의 악역을 소화한 이광수가 이번엔 디즈니+ 오리지널 시리즈 '조각도시'로 찾아온다. 그는 권력과 돈, 모두 가진 요한(도경수)의 VIP '백도경' 역을 맡아 극중 '키맨'으로 나설 예정이라고. 이광수는 최근 공개된 제작기 영상에서 비열한 웃음으로 도경이 지닌 악함을 극대화하는가 하면, "최대한 보시는 분들이 조금 불편한 캐릭터로 보이려고 했다"라고 밝혀 궁금증을 드높였다. 이에 그가 '조각도시'의 복수 서사에서 어떤 활약을 펼칠지 귀추가 주목된다.

한편, 이광수를 비롯해 지창욱, 도경수, 김종수, 조윤수 등이 출연하는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '조각도시'는 5일 4개의 에피소드를 공개, 이후 매주 2개씩 공개되며 총 12개의 에피소드로 만나볼 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최홍만, 뇌종양 고백 "母는 유방암으로 위독, 사람들에 상처 쌓여" ('유퀴즈')

2.

"또 따라하면 ○○버린다!"…최홍만, 조세호 성대모사에 아직도 앙금? 大폭발 '깜짝'(유퀴즈)

3.

박진영, '워터밤'서 비닐바지 찢어지는 아찔 사고 "소리 나자마자 관객 봐" ('라스')

4.

문가비, '정우성 혼외자' 공개 후 분노 터졌다..."子 일상, AI 합성해 왜곡" [전문]

5.

김종국, 눈 작아서 서러웠나…"승무원이 자는 줄 알고 모니터 꺼" 폭소 ('옥문아')

연예 많이본뉴스
1.

최홍만, 뇌종양 고백 "母는 유방암으로 위독, 사람들에 상처 쌓여" ('유퀴즈')

2.

"또 따라하면 ○○버린다!"…최홍만, 조세호 성대모사에 아직도 앙금? 大폭발 '깜짝'(유퀴즈)

3.

박진영, '워터밤'서 비닐바지 찢어지는 아찔 사고 "소리 나자마자 관객 봐" ('라스')

4.

문가비, '정우성 혼외자' 공개 후 분노 터졌다..."子 일상, AI 합성해 왜곡" [전문]

5.

김종국, 눈 작아서 서러웠나…"승무원이 자는 줄 알고 모니터 꺼" 폭소 ('옥문아')

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 핵꿀잼 'FA 전쟁' 드디어 개막! 9일 1호 계약 가능 → KIA 집토끼 무려 6명

2.

'와 다저스' 6663억 최대어 진짜 노리나, 왜 합당하다 말하나…"ML팬 대부분 싫어하겠지만"

3.

'아시아 최다승' 박찬호까지 9승 남았는데…다르빗슈 팔꿈치 수술→'은퇴' 위기로 몰리나 [SC포커스]

4.

60홈런 'MVP 강탈' 논란 나오나! → 저지 양키스 프리미엄? "의심할 여지 없어!"

5.

"잘가라 쥐새끼" '조롱+야유+폭언+패배' 종합 선물세트 받고 스페인 복귀…레알 동료 "야유가 증오는 아냐, 전략일 뿐"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.