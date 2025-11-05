'프리스타일' 박준형 "MC인데 큐카드 잘 안보여, 어차피 진행은 김진표…

|
[스포츠조선 정빛 기자] god 박준형이 MC로 나서는 소감을 밝혔다.
'탑기어 코리아'로 자동차 예능 신드롬을 이끈 김영화 PD, 최영락 PD, 이병각 PD와 '대탈출: 더 스토리' 이우형 EP가 뭉쳐 화제를 모으고 있다.
특히 티빙은 최근 몇 년간 야구 예능과 중계를 통해 '야구에 강한 플랫폼'이라는 이미지를 확고히 했다. 그럼에도 이번에 레이싱이라는 다소 마니악한 장르를 선택, 궁금증을 높인다.
'팀 금호타이어' 이창욱 선수·윤보미, '팀 치지직' 박시현 선수·정혁, '팀 토요타 갖주 레이싱' 최광빈 선수·곽범, '팀 소닉' 김시우 선수·승희, '팀 KT텔레캅' 황진우 선수·유이, '팀 올리브영 오늘드림' 김화랑 선수·윤하정, '팀 푸르지오' 한민관 선수·경수진, '팀 신한은행 땡겨요' 김동은 선수·조진세, '팀 온스타일 라이브쇼' 노동기 선수·엄지윤, '팀 N2' 박규승 선수·데니안이 출격한다.
특히 데니안은 레이싱 경험이 있는 연예인으로, 이번에 팀 매니저가 돼 시선을 모은다. 데니안은 "팀 매니저가 할 수 있는 역할이 많다. 미션 같은 경우에도 본선을 위해 하는 미션이기 때문에, 매니저가 수행하는 것이 중요하다. 저는 레이싱 경험이 있지만, 차를 좋아하는 팀 매니저들이 많기 때문에, 팀의 우승을 위해 큰 역할을 할 수 있을 것 같더라"고 답했다.
여기에 자동차에 대한 깊은 이해와 예능감을 두루 갖춘 MC 김진표와 god 박준형이 합류해, 현장의 박진감과 예능적 에너지를 더한 빈틈없는 진행을 보여줄 전망이다.
특히 박준형은 데니안을 만나 기대가 크다. 박준형은 "저 눈이 별로 안 좋아하서, 큐카드 주면 잘 보지도 못 한다. 저는 자동차를 정말 좋아하니, 뭘 튜닝했는지를 지켜보고 그런다. 우리나라에서는 자동차 문화가 오래되지 않았다. 모터 스포츠에 관심이 별로 없었기 때문에, 모르시는 분이 보실 때 쉽게 알아 듣기 쉽게 설명하려고 한다. 사실 데니안이랑은 많이 안 부딪힌다"고 말했다.
김 PD는 "어차피 진행은 (김)진표 형이 하고, (박)준형 형은 자동차에 관한 정보력이 높다"라고 거들었다. 그러자 박준형은 "걱정 안 하셔도 된다. 많이 편집된다. 제가 말하는 것은 비방용이 많다. 그래도 제가 좋아하는 차도 보고, 출연료도 받아서 너무 고맙다"며 웃었다.
티빙 오리지널 '슈퍼레이스 프리스타일'은 오는 7일(금) 티빙과 웨이브를 통해 첫 공개된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com