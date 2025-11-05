이미주, 독특한 취미 공개 '깜짝'…"우는 셀카 찍어→'폭싹속았수다' 보…

|
|
[스포츠조선 고재완 기자] 방송인 이미주가 악성 DM을 받은 사연과 함께 학창 시절 비화, 예능 이미지에 대한 솔직한 속내를 털어놨다.
이날 게스트로 출연한 이미주는 최근 유튜브 활동, 이미지 논란, 사생활 루머 등 다양한 주제로 탁재훈, 신규진과 거침없는 토크를 이어갔다.
이날 이미주는 "유튜브를 시작하고 집도 차도 공개했다. 재밌게 하고 있다"고 근황을 전했다. 이에 탁재훈이 "지바겐 공개한 거 봤다. 차 부분만 봤다"고 농담을 던지자, 이미주는 "차 공개 이후 돈 빌려달라는 DM이 부쩍 늘었다"고 웃었다.
그러면서 그는 "DM을 자주 확인하는 편이다. 재밌는 것도 많고, 악성 DM도 있다"며 "어느 날 갑자기 'XX년아'라고만 적힌 메시지가 왔다. 아무 맥락도 없이 욕만 써놨더라. 진짜 이유라도 알자 싶었다"며 어이없던 경험을 고백했다. 이에 탁재훈은 "그래도 기억에는 남았겠네"라며 폭소를 터뜨렸다.
|
|
|
|
탁재훈과 신규진을 깜짝 놀라게 했다. 이를 들은 탁재훈은 "이건 방송 불가 수준이다"며 폭소했다.
이날 또 이미주는 SNS를 잘 안하는 이유에 대해 "셀카를 실수로 올릴까봐"라고 전했다. 그는 "사실 내가 우는 모습을 자주 찍는다"고 말하며 "'폭싹 속았수다'를 보면서 울다가 셀카를 찍었다"고 우는 셀카를 공개했다. 이어 그는 "그걸 잘 못 올릴까봐 SNS를 자주 못한다"고 털어놔 눈길을 끌었다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com