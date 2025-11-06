'내년에 50세' 전현무, 누나의 맛 몰라…"내 나이대 누님들은 거의 누…

'내년에 50세' 전현무, 누나의 맛 몰라…"내 나이대 누님들은 거의 누워 계셔서"(독사과)

기사입력 2025-11-06 13:35


[스포츠조선 고재완 기자] "내 나이대 누님들은 거의 누워 계셔."

8일 밤 8시 방송하는 SBS Plus, Kstar 공동 제작 예능 '리얼 연애실험실 독사과'(이하 '독사과') 시즌2에서는 5MC 전현무-양세찬-이은지-윤태진-허영지가 스튜디오에 자리한 가운데, 두 번째 '애플녀'로 윤태진의 직속 후배인 명문대 출신 '애플녀'가 등장해 현장을 뜨겁게 달군다.

이날 전현무는 "오늘 나올 '애플녀'도 가히 역대급이다"라고 운을 뗀 뒤, "명문대를 나온 윤태진의 대학교 직속 후배다. 거기에 윤태진처럼 미인대회 입상자다"라고 소개한다. '미스 춘향' 출신인 '나미춘' 윤태진은 "와! 위험하다 위험해~"라며 몰입하고, 모두의 관심 속 '애플녀'에 앞서 의뢰인이 먼저 등판한다.


대학교 CC(캠퍼스 커플)이라는 의뢰인은 "남자친구와 새내기 배움터에서 처음 만났다. 600일 가까이 교제 중인데, 남자친구가 고향에만 내려가면 친구들과 노느라 연락이 안 된다"는 고민을 털어놓는다. 이를 들은 이은지는 "저도 CC를 해본 적이 있는데…"라며 운을 뗀 뒤, "한 학번 선배와 2년간 CC를 했다. 그래서 제 기억에 CC는 너무 뜨거웠고 너무 싸웠고, 너무 서툴렀다. 잊을 수가 없다"고 돌발 고백한다. 이에 전현무는 "크레이지 러브지~"라며 맞장구친다.


직후, 의뢰인을 위해 '맞춤 연애 실험'에 나설 '애플녀'가 출격한다. 무쌍 미인인 '애플녀'를 본 이은지는 "안소희, 김다미 닮았다"며 감탄한다. 전현무도 "큰일 났다! 딱 고양이상!"이라며 대리 걱정한다. 상큼한 미소로 인사를 건넨 '애플녀'는 22세인 주인공(의뢰인의 남자친구)을 언급하면서 "누나의 맛을 알려 주겠다!"는 야심찬 출사표를 던진다.

이에 전현무는 "내 나이대 누님들은 거의 누워 계셔서~"라고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만든다.

유쾌한 분위기 속, '애플녀'는 의뢰인과 첫 대면하는 '접선'에 나선다. '애플녀'는 의뢰인에게 주인공에 대해 여러 가지를 묻고, 급기야 "(주인공에게) 뽀뽀해도 되냐?"며 도발한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com





