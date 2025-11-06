'배틀그라운드', 포르쉐와의 협업과 콘솔 서비스 전환이 포함된 업데이트 실시

기사입력 2025-11-06 16:24


'배틀그라운드', 포르쉐와의 협업과 콘솔 서비스 전환이 포함된 업데이트 …



크래프톤은 '배틀그라운드'의 38.2 업데이트를 진행했다고 밝혔다.

이번 업데이트에선 프리미엄 자동차 브랜드 포르쉐와의 컬래버레이션으로 협업 콘텐츠 추가됐으며 론도 월드도 업데이트 됐다. 또 현세대 콘솔 서비스 전환은 오는 13일에 진행된다.

이번 업데이트의 핵심은 포르쉐와의 컬래버이다. '배틀그라운드'에 '파나메라 터보 S 세단(Panamera Turbo S)', '911 카레라 GTS 스포츠카(911 Carrera GTS)', '카이엔 터보 GT SUV(Cayenne Turbo GT)'가 신규 스페셜 탈 것 스킨으로 등장했다. 포르쉐 협업부터는 차량의 외장 컬러, 휠, 브레이크 캘리퍼에 더해 번호판까지 커스터마이즈가 가능해졌으며, 20종이 넘는 포르쉐 번호판이 새롭게 추가됐다. 이와 함께 포르쉐 토큰과 포르쉐 전리품 등 다양한 보상을 획득할 수 있는 '제작소 패스: 포르쉐'도 새롭게 선보였다.

론도(Rondo) 월드에도 다양한 변화가 적용됐다. 마켓 및 관련 콘텐츠(필라 가드, BR 코인, 금고)가 제거됐으며, 차고 위치가 조정되고, 고정 탈 것 스폰 스팟이 추가됐다. 또 맵 전반에 걸쳐 산지 지형이 평탄화되고 얕은 물 지형이 일반 지형으로 변경된다.

특히 테스트 트랙의 구조가 일부 개편되며 랩 타임 측정 기능이 새롭게 추가됐다. 이를 통해 플레이어는 자신의 주행 기록을 측정하고 다른 이용자와 실력을 겨룰 수 있다. 시작섬에도 동일한 기능이 적용된 테스트 트랙이 추가돼, 경기 시작 전에도 연습이 가능하다. 여기에 비밀의 방, 자판기, 파괴 가능한 항아리 및 가스통 등 신규 콘텐츠도 함께 추가된다.

이밖에 지난 8월 예고된 콘솔 서비스 전환이 이번 38.2 업데이트를 통해 적용된다. 이번 전환으로 '배틀그라운드'는 PS5(플레이스테이션5)와 X박스 시리즈 X|S인 현세대 콘솔 플랫폼 전용 서비스로 운영된다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

빽가, 8번째 사기 당했다…입국신고 중 카드번호 입력→60달러 빠져나가

2.

'득녀' 이시영, '최고 5천만 원' 초호화 조리원 입성…현빈♥손예진 선택한 그곳

3.

션, YG 대주주-금수저설 공식입장 "전부 아냐, 몇십억 만질 기회 날려"[SC리뷰]

4.

박수홍, 늦둥이 딸이 '복덩이'였다..올해만 광고 15개, 부녀 화보까지 척척

5.

'연매출 1천억' 최연매, 남편 故김정문 어마어마한 유산 공개..."50% 사회환원"

연예 많이본뉴스
1.

빽가, 8번째 사기 당했다…입국신고 중 카드번호 입력→60달러 빠져나가

2.

'득녀' 이시영, '최고 5천만 원' 초호화 조리원 입성…현빈♥손예진 선택한 그곳

3.

션, YG 대주주-금수저설 공식입장 "전부 아냐, 몇십억 만질 기회 날려"[SC리뷰]

4.

박수홍, 늦둥이 딸이 '복덩이'였다..올해만 광고 15개, 부녀 화보까지 척척

5.

'연매출 1천억' 최연매, 남편 故김정문 어마어마한 유산 공개..."50% 사회환원"

스포츠 많이본뉴스
1.

100억설 강백호 이정도였나? MLB 공홈 '센터'에 딱! → 아시아, 다음은 누구냐! [MLB.com]

2.

'똑딱이' 유격수 몸값이 4년 100억 실화? 최악의 치킨 게임이냐, 현명한 투자 전략이냐

3.

'코리안특급은 진짜 얼마나 위대한 거냐' 박찬호의 ML 통산 124승, 앞으로도 10년은 불멸이다

4.

'韓 축구 기대감 와르르' MLS '오피셜' 공식발표 등장...손흥민 "생애 최초 기록" 또 불발, '10경기 9골' 활약에도 베스트11 포함 실패

5.

4연승 이끈 '연봉퀸' 강소휘 "5년만의 우승 도전? 지금은 과정에 집중…신뢰 가득" [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.