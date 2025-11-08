웹젠, '지스타 2025'에서 선보일 신작 '게이트 오브 게이츠'의 코스…

|
웹젠은 국제 게임 전시회 '지스타 2025' 출품작 '게이트 오브 게이츠(Gate of Gates)'의 코스프레 화보를 공개한다.
코스프레 화보를 통해 차원의 '게이트(Gate)'에서 나타난 크리처들과 맞서 싸우는 캐릭터들을 먼저 살펴볼 수 있으며, 화보는 9일 네이버 게임 오리지널 시리즈 '에이크라운(ACROWN)' 포스트에 공개된다.
지스타 현장에서 웹젠의 캐릭터 브랜드 '웹젠 프렌즈'와 컬래버레이션 이벤트 존을 운영하는 '테르비스' 또한 새로운 코스프레 화보를 16일 에이크라운 포스트를 통해 공개한다. 이번 코스프레 화보에는 국내 코스프레 전문팀 '에이크라운' 소속 모델과 일본 코스프레 전문팀 '코스믹스(Cosmix)' 소속 모델을 포함해 총 11명의 전문 코스프레 모델이 참여했다.
'게이트 오브 게이츠'의 경우 에이크라운 소속 모델 '아자 미유코', '?纛?, '웰', '넬리'가 각각 '카라', '벨', '트리네', '아스트리드' 역을 맡았고, 코스믹스 소속 모델 '노마치 마노', '데코모리 타카네', '유키무라 유노', 가 '다프네', '미우', '케나' 역을 맡았다.
웹젠은 지스타 부스 현장에서 화보 속 코스프레 모델들과 함께 하는 미니게임과 단체 포토타임, 사인회 등 다양한 행사를 준비한다.
