살 빠진 오은영, 얼굴+체형 몰라보게 변했다..."'얼굴 크다' 스트레스…

[스포츠조선 김수현기자] 오은영 박사가 다이어트 이유로 '스트레스'를 꼽았다.
이에 이찬원은 "제가 불후의 명곡 4년 넘게 진행했는데 이런 무대는 처음이다"라 했고 자두는 "저런 무대를 했어야 했나? 한 편의 예술을 보는 거 같다"라며 감탄했다.
개그맨 김준현도 인정한 머쉬베놈의 아이디어와 재치에 신동엽은 "어릴 때 굉장히 말썽꾸러기였다고 들었다"라 물었고 머쉬베놈은 "어릴 때 좀 그랬다"라고 인정했다. 신동엽은 "그때 시기만 맞았으면 '금쪽이'에 출연했을 뻔 했다"라며 농담했다.
현대인의 일상이자 고질병인 스트레스. 오은영 박사는 "저를 찾아오시는 분들은 행복과 기쁨보다는 스트레스나 마음이 힘든 분들이 많으시다. 근데 사실 스트레스가 없는 삶은 죽음과 같다. 그래서 사랑있는 한 다양한 스트레스를 받을 수 밖에 없다"라며 위로했다.
이어 "저는 주로 집에 가서 안마의자에 앉아 마스크팩을 한다. 그리고 고맙다는 인사를 한다. 그리고 가끔 치킨을 시켜 먹는다. 제 별명이 '치요'다. 치킨 요정다"라며 너스레를 떨었다.
한편 최근 오은영 박사는 유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트'를 통해 "나 살을 많이 뺐다"라며 다이어트에 성공했다는 사실을 밝힌 바 있다.
오은영 박사는 "과일을 안 먹은 건 아닌데, 양을 많이 줄였더니 살이 많이 빠졌다"라며 다이어트 비법을 전했다.
