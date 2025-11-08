김정은, '홍콩 재력가 남편' 화려한 생일파티 공개..."오랜만에 생존신고"

기사입력 2025-11-08 21:46


김정은, '홍콩 재력가 남편' 화려한 생일파티 공개..."오랜만에 생존신…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 김정은이 오랜만에 팬들에게 근황을 전했다.

7일 김정은은 "너무 오랜만이에요 생존신고"라며 홍콩에서의 일상을 공개했다.


김정은, '홍콩 재력가 남편' 화려한 생일파티 공개..."오랜만에 생존신…
김정은은 "happy birthday my love♥"라며 결혼 9년차, 남편의 생일을 축하했다.

김정은과 남편은 귀여운 무드의 생일파티에서 서로 포옹하는 등 여전히 달달한 신혼 분위기로 훈훈함을 자아냈다.


김정은, '홍콩 재력가 남편' 화려한 생일파티 공개..."오랜만에 생존신…
앞서 김정은은 결혼 9주년을 맞이해 지난 1월 웨딩화보를 공개해 화제가 되기도 했다.

한편, 배우 김정은은 2016년 금융업에 종사하는 재미교포와 결혼, 한국과 홍콩을 오가며 지내고 있다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정태우, 조부상 비보…"일제시대·6.25 다 버텨낸 100살 할아버지"

2.

"'정신 차려라' 남편 한마디에 버텼다"...장윤주, 심각한 산후우울증 극복기

3.

'아어가' 송지아, 12년 전 귀요미→18살 여신으로...'이미지 대반전'

4.

결혼은 현실…장윤주, 돈 때문에 부부싸움 터졌다 "진짜 맞짱 뜬다"

5.

유재석, 이이경 급작 하차 언급 “3년 했는데 마지막 인사도 못해”(놀뭐)

연예 많이본뉴스
1.

정태우, 조부상 비보…"일제시대·6.25 다 버텨낸 100살 할아버지"

2.

"'정신 차려라' 남편 한마디에 버텼다"...장윤주, 심각한 산후우울증 극복기

3.

'아어가' 송지아, 12년 전 귀요미→18살 여신으로...'이미지 대반전'

4.

결혼은 현실…장윤주, 돈 때문에 부부싸움 터졌다 "진짜 맞짱 뜬다"

5.

유재석, 이이경 급작 하차 언급 “3년 했는데 마지막 인사도 못해”(놀뭐)

스포츠 많이본뉴스
1.

국대 데뷔전 승리 류지현 감독 "젊은 불펜 국제경쟁력 확인. 내일 선발은 오원석+이민석"

2.

송민규 선제골 '찰칵'→이동준 '전역 신고골'+이승우 '깃발 세리머니'까지! 전북, 트로피 축제 대성공...대전전 3-1 승리[K리그1 리뷰]

3.

플레이오프 막차 희망 '엇갈린 희비'...성남, 천안전 3-1 승리+5위 진입→부산, 충남아산전 0-3 대패+PO 진출 가능성 끝[K리그2 리뷰]

4.

충격, 사회인팀 상대 멀티히트 단 1명도 없었다...너무 느려서 못 친거 맞죠?

5.

"156㎞ 기대이상. 일본전도 던지고 싶다." 체코전 2이닝 0안타 4K 무실점 곽빈. 도쿄돔 출격 열망중[고척 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.