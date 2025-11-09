‘이강달’ 강태오, 김세정 향한 ‘국밥 플러팅’에 시청자 심쿵…로맨스 불붙었다[SC리뷰]

기사입력 2025-11-09 10:08


‘이강달’ 강태오, 김세정 향한 ‘국밥 플러팅’에 시청자 심쿵…로맨스 불…

[스포츠조선 조민정 기자] '이강에는 달이 흐른다' 강태오가 김세정만을 향한 변함없는 순애보로 안방을 설레게 만들었다.

8일 방송된 MBC 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다' 2회에서 세자 이강(강태오 분)은 기억을 잃고 노비 박달이(김세정 분)로 살아가는 세자빈 강연월(김세정 분)을 위험에서 구해내며 운명의 실이 다시금 엮이기 시작했다. 이날 방송은 전국 3.7%, 수도권 3.4%(닐슨코리아 기준), 최고 시청률 4.4%를 찍으며 뜨거운 반응을 얻었다. 특히 이강이 박달이에게 "국밥 먹으러 가자"고 손을 내미는 엔딩은 설렘의 정점을 찍었다.

5년 전, 좌의정 김한철(진구 분)의 계략으로 강물에 몸을 던졌던 세자빈 강연월은 가까스로 목숨을 건졌지만 기억을 잃고 한양에서 박달이로 살아가게 된다. 이강은 죽은 줄 알았던 빈궁과 똑같은 얼굴을 한 박달이에게 점점 더 끌렸고, 그녀가 자신도 모르게 강연월의 말투와 행동을 드러내 혼란에 빠졌다.

이강은 위기 때마다 박달이의 곁을 지키며 방패가 되어줬다. 과부를 구하려다 위기에 처한 박달이를 위해 암행어사 행세까지 하며 직접 구해내는 등, 묵직한 직진 로맨스로 시청자들의 마음을 흔들었다. 박달이 역시 그런 이강에게 "국밥 사 드릴까유?"라며 귀엽게 위로했고, 이강은 박달이의 손길에 속마음을 들키는 모습으로 애틋함을 더했다.

하지만 국밥 데이트를 약속한 날, 박달이는 도둑 누명을 쓰고 멍석말이에 하초 절단이라는 고초까지 겪게 된다. 이강은 박달이가 위기에 처한 순간 또 한 번 등장, 박달이를 구출하며 "가자, 국밥 먹으러"라고 손을 내밀었다. 로맨틱한 엔딩 장면은 시청자들에게 진한 여운을 남겼다.

두 사람의 인연이 점차 명확해지며, 앞으로 세자 이강과 박달이의 '홍연'이 다시 이어질 수 있을지 기대감이 쏠린다.

한편, 강태오와 김세정의 로맨스가 깊어지는 MBC 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다'는 오는 14일 밤 9시 40분, 10분 앞당겨 확대 편성돼 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

연예 많이본뉴스
'이천수♥' 심하은, 사기 피소 해프닝 끝난 남편 공개 응원 "잘하란 말이다"[SC이슈]

박봄, "정서 불안정" 소속사 주장에 공식입장…"건강 완전 괜찮아"[SC이슈]

뉴진스, 올드진스 되나…2027년까지 활동 불가 가능성 "민희진도 빚더미"[SC이슈]

린, 이수와 이혼 후 첫 생일…의미심장 글 "행복하려 태어났다"

강호동, 또 폭로 터졌다…선미 "소녀시대 편애, 원더걸스 치가 떨려"[SC리뷰]

