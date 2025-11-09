‘이강달’ 강태오, 김세정 향한 ‘국밥 플러팅’에 시청자 심쿵…로맨스 불…

|
'이강에는 달이 흐른다' 강태오가 김세정만을 향한 변함없는 순애보로 안방을 설레게 만들었다.
이강은 위기 때마다 박달이의 곁을 지키며 방패가 되어줬다. 과부를 구하려다 위기에 처한 박달이를 위해 암행어사 행세까지 하며 직접 구해내는 등, 묵직한 직진 로맨스로 시청자들의 마음을 흔들었다. 박달이 역시 그런 이강에게 "국밥 사 드릴까유?"라며 귀엽게 위로했고, 이강은 박달이의 손길에 속마음을 들키는 모습으로 애틋함을 더했다.
하지만 국밥 데이트를 약속한 날, 박달이는 도둑 누명을 쓰고 멍석말이에 하초 절단이라는 고초까지 겪게 된다. 이강은 박달이가 위기에 처한 순간 또 한 번 등장, 박달이를 구출하며 "가자, 국밥 먹으러"라고 손을 내밀었다. 로맨틱한 엔딩 장면은 시청자들에게 진한 여운을 남겼다.
한편, 강태오와 김세정의 로맨스가 깊어지는 MBC 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다'는 오는 14일 밤 9시 40분, 10분 앞당겨 확대 편성돼 방송된다.
