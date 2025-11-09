쯔양, 숨겼던 '리스트' 공개했다 "다 합치면 천개가 넘어"

기사입력 2025-11-09 16:01


쯔양, 숨겼던 '리스트' 공개했다 "다 합치면 천개가 넘어"

[스포츠조선 조지영 기자] 먹방 1티어 쯔양의 맛집 리스트가 전격 공개된다.

ENA, NXT, 코미디TV 예능 '어디로 튈지 몰라'(이하 '어튈라')는 짜여진 리스트도, 사진 기획된 코스도 없이, 오로지 최고의 맛집 사장님들이 직접 추천하는 신뢰도 100% 진짜 맛집을 찾아가는 노(No) 섭외 인생 맛집 릴레이 예능이다. '맛튀즈' 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단의 예측불가 신선한 케미스트리는 물론 매회 맛집 사장님의 추천에 따라 전국 팔도를 누비는 즉흥 맛집 릴레이 콘셉트로 주목받으며, 버라이어티 미식 예능계의 다크호스로 떠오르고 있다. 특히 오늘(9일) 방송되는 '어튈라' 9회에서는 맛집 사장님이 아닌 '맛튀즈' 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단의 인생 맛집을 찾아가는 특별 릴레이가 펼쳐진다고 해 기대를 고조시킨다.

이 가운데 쯔양이 먹방 7년 차의 맛집 데이터를 방출한다고 해 눈길을 끈다. 쯔양은 "저도 저장해 둔 맛집이 많다"라며 지도 앱에 저장해둔 맛집 리스트를 보여줘 현장을 발칵 뒤집는다. 김대호는 슬쩍 봐도 빽빽해 보이는 리스트에 "이게 편의점 지도가 아니라 맛집 리스트라고?"라며 입을 다물지 못한다. 이에 쯔양은 "(리스트를) 다 합치면 천 개가 넘는다"라며 흡족한 미소를 짓더니 그중에서도 최애 음식 중 하나인 감자전 맛집을 엄선해 모두의 귀를 솔깃하게 한다. 심지어 쯔양은 "여기 맛집은 제가 먹을 메뉴는 따로 주문하고 싶다"라고 메뉴 독점까지 선언한다고.


쯔양, 숨겼던 '리스트' 공개했다 "다 합치면 천개가 넘어"
그런가 하면 '맛튀즈' 사이에서 야식 기준을 두고 갑론을박이 벌어진다고 해 궁금증을 증폭시킨다. 저녁 9시 반이 넘어가는 시간, 이미 맛집 두 곳을 섭렵한 뒤 '맛튀즈'는 마지막 맛집의 주제를 '야식'으로 정한다. 이때 여전히 배고픈 쯔양은 "밤이니까 닭한마리 같은 칼칼한 게 생각난다"라며 입맛을 다셔 모두를 놀라게 한다. 이에 김대호가 "닭 한 마리는 야식이 아니라 식사 아니냐"라고 말하자, 쯔양은 "밤에 먹으면 다 야식"이라며 남다른 '쯔양적 사고'를 밝혀 김대호, 안재현, 조나단을 쓰러지게 했다는 후문.

과연 1000:1의 경쟁률을 뚫고 선정된 쯔양의 인생 맛집은 어디일지 궁금증이 모이며, 야식 마스터 쯔양의 활약은 오늘(9일) '어튈라' 8회에서 확인할 수 있다.

한편, ENA, NXT, 코미디TV 공동제작 맛집의 맛집 릴레이 '어디로 튈지 몰라'는 매주 일요일 저녁 7시 50분에 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김고은, 귀찮다며 '약속 20분전' 파토하려는 안은진에 일침 "이건 아니지 않니"

2.

“국정원 감시·계약 취소·협박까지” 블랙리스트 판결 확정 심경 전한 김규리 [SC이슈]

3.

수지, 180도 다리찢고도 '여유'....발레로 뽐낸 놀라운 유연성

4.

'용준형♥' 현아, 59→49kg 감량 후 확 달라진 얼굴..."뼈말라 좋아했잖아"

5.

장성규, '100억 건물주' 된 이유있었네..하정우 따라한 '재력가' 식습관 공개 "한 번에 5장씩"

연예 많이본뉴스
1.

김고은, 귀찮다며 '약속 20분전' 파토하려는 안은진에 일침 "이건 아니지 않니"

2.

“국정원 감시·계약 취소·협박까지” 블랙리스트 판결 확정 심경 전한 김규리 [SC이슈]

3.

수지, 180도 다리찢고도 '여유'....발레로 뽐낸 놀라운 유연성

4.

'용준형♥' 현아, 59→49kg 감량 후 확 달라진 얼굴..."뼈말라 좋아했잖아"

5.

장성규, '100억 건물주' 된 이유있었네..하정우 따라한 '재력가' 식습관 공개 "한 번에 5장씩"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민, 따라올테면 따라와봐" '아무말' 호날두 실력은 못 깐다, 왼발로만 181골 '21세기 통산 5위'

2.

리버풀 '예비 배신자' 방출 준비 완료!→'그리스인 대체자' 찾았다…토트넘과 670억 규모 경쟁 돌입

3.

아시아 무대 진출 위해 절실한 승리..."주도하고 이끌어가는 우리 축구 기대" 김기동 감독의 각오..."린가드 촬영, 팀 분위기 좋게 만들어"[현장인터뷰]

4.

오베르단-전민광 공백 "타격 없을 수 없어"...그럼에도 승리 의지 다진 박태하 감독 "준비는 잘 됐다, 선수들도 분위기 알아"[현장인터뷰]

5.

충격 혹평! EPL급 아냐 "토트넘 7번, 무능 그 자체"…약팀 상대로만 잠재력 뽐내→맨유 상대로는 '와르르'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.