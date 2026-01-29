리지, 라이브 중 '극단적 선택 암시' 충격…"살기 위해 노력하지만 너무 힘들다"

|
|
[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 애프터스쿨 출신 방송인 리지가 개인 SNS 라이브 방송을 통해 극심한 우울감을 토로하며 팬들과 시청자들의 걱정을 자아냈다.
이어 "이 일을 한 것 자체는 후회하지 않지만, 내 행동들에 대해서는 자책을 많이 한다"며 "우울증이 너무 심해서 죽니 사니 이야기하다가 계정이 정지돼 여기로 왔다"고 고백했다.
방송 과정에서 리지는 외모와 성형 관련 질문, 악성 댓글에 감정이 흔들리는 모습을 보이기도 했다.
그는 성형 관련 질문에 대해 선을 그으며 과거 의료사고로 인해 불가피하게 재수술을 받았던 경험을 언급했다. 개인 소지품을 찾지 못해 불안해하는 모습까지 겹치며 혼란스러운 장면이 이어졌고, 결국 지인으로 보이는 인물이 대화에 참여한 뒤 라이브는 급히 종료됐다.
이번 방송은 리지의 우울감과 불안정한 심리가 그대로 드러나며 큰 파장을 낳았다. 팬들은 "혼자가 아니다", "지금은 쉬어도 괜찮다"는 응원의 댓글을 남기며 그의 안정을 바라는 목소리를 냈다.
리지는 2010년 그룹 애프터스쿨로 데뷔해 큰 사랑을 받았고, 나나·레이나와 함께한 유닛 오렌지캬라멜로도 대중적 인기를 얻었다. 최근에는 일본 도쿄에서 솔로 팬미팅을 여는 등 활동 재개에 나선 바 있다.
한편 리지는 2021년 음주운전 사고로 벌금형을 선고받은 이후 자숙의 시간을 가졌으며, 국내 활동 복귀를 준비해왔다. 이번 라이브 방송 이후 그의 심리 상태와 향후 행보를 둘러싼 우려의 시선이 이어지고 있다.
※ 우울감이나 극단적인 생각으로 힘들거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 사람이 있다면 자살 예방 상담 전화 ☎1393, 정신건강 상담 전화 ☎1577-0199, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 상담 ☎1388 등을 통해 24시간 전문가의 도움을 받을 수 있다.
