[SC리뷰] 이준호, 로맨스도 터지고 시청률도 터졌다..'태풍상사' 최고…

[스포츠조선 조지영 기자] 물 오른 이준호의 로맨스 덕분일까. '태풍상사' 시청률이 마의 10%벽을 돌파하며 자체 최고 기록을 또다시 경신했다.
그러나 이미 폐기 직전까지 갔던 헬멧 중 멀쩡한 건 500개 중 140개에 불과했다. 미선은 깨지고 긁힌 잔해를 보곤 결국 참았던 눈물을 터뜨렸다. 온갖 위기를 함께 버텨내며 미선을 '영업 후배'로 인정한 마진은 "오미선 주임이 최고의 상사맨이었다"고 다독였다. 그리고 "영업은 발로 뛰어야 숫자로 남는다"며 헬멧을 팔기 위해 태국에 홀로 남았다. "손에 손잡고 벽을 넘어 다 함께 힘을 내보자"고 파이팅을 불어넣는 태풍과 영업팀 '상사맨즈'의 팀워크는 그렇게 더 단단해졌다.
하지만 한국에 돌아온 태풍은 회사 통장 잔고 12만원이란 차가운 현실을 맞닥트렸다. 결국 "다시 돌아오겠다"는 다짐을 남긴 채, 아버지 강진영(성동일)의 세월의 때가 묻은 태풍상사 사무실을 임대 놓기로 결정했다. 그리고 김을녀(박성연)가 피라미드 다단계 사기를 당해 잠시 접은 친구 왕남모(김민석)의 호프집에 '태풍상사 2.0'을 차렸고, "사장으로서 책임을 지기 위한 선택이었다"며 직원들에게 고개 숙여 사과했다. 미선과 마진, 배송중(이상진)은 새 사무실을 열심히 쓸고 닦으며, 소박하지만 단단한 재출발을 알렸다.
이 불길한 기운은 이미 오래전부터 드리워져 있었다. 의식을 잃은 강진영의 병실을 찾아간 표박호는 초조한 눈빛으로 "어디 있냐고"라 읊조렸다. "받던가?"라고 묻는 표박호에게 하실장이 "손이 움직이면 그 다음은 마음이 움직이지 않겠습니까"라고 보고하는 의미심장한 장면 역시 포착됐다. 그리고 마침내 그 미스터리 퍼즐의 조각이 맞춰졌다. 태풍상사 총무부 차장이었던 차선택(김재화)을 찾아가 멱살까지 쥔 표박호가 "내 차용증 어디 있어!"라며 분노를 터뜨린 것. 그가 태풍상사를 손에 넣기 위해 온갖 계략을 꾸몄던 이유가 드러난 순간이었다. 과연 그 차용증엔 어떤 비밀이 숨겨져있을지, 태풍은 그 진실에 다가갈 수 있을지, 긴장감 넘치는 '태풍상사' 미스터리가 폭발했다.
이날 방송된 '태풍상사' 10회 시청률은 전국 가구 평균 9.4%, 최고 10.6%를 기록하며 자체 최고를 경신, 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위에 올랐다. 수도권 가구 시청률은 평균 9.6%, 최고 10.9%로 자체 최고를 경신, 지상파 포함 전채널 동시간대 1위를 기록했다. 2049 타깃 시청률 역시 전국 가구 평균 2.4%, 최고 2.7%로 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위를 차지했다. (케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)
