김유정, 제대로 일냈다..'친애하는 X' HBO Max 아시아태평양 7개…

|
[스포츠조선 문지연 기자] '친애하는 X' 김유정을 향한 뜨거운 반응이 이어지고 있다.
|
한편, 지난 6일 공개된 1-4회에서는 국내 최정상 톱스타 배우 백아진의 과거가 그려졌다. 어린 시절부터 부모의 학대 속에 자란 그는 어머니 임선예(이서안)의 죽음과 아버지 백선규(배수빈)의 재혼, 계모 황지선(김유미)과 갈등까지 겪으며 지옥과도 같은 삶을 살아왔다. 학창 시절에는 윤준서(김영대)와 김재오(김도훈)가 그의 구원자이자 조력자였고, 백아진은 그들을 이용해 자신이 원하는 바를 이뤄냈다. 아버지로 인해 대학 진학에 실패한 백아진은 그에 대한 원망과 증오를 키워갔고, 그 족쇄를 끊어내기 위해 최정호(김지훈)를 제물 삼아 잔혹한 도박판을 벌였다. 모든 진실이 밝혀질 위기 앞에 롱스타 엔터테인먼트의 대표 서미리(김지영)가 내민 손을 잡은 백아진은 "난 아무도 날 함부로 할 수 없는 높은 곳까지 올라갈 거야. 가장 높은 꼭대기에서 새롭게 태어나고 싶어"라며 정상을 향한 독주를 예고해 다음 이야기에 대한 궁금증을 고조시켰다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com