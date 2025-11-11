[포토] 웨이브 오리지널 '제4차 사랑혁명' 기대해주세요

기사입력 2025-11-11 11:22


[포토] 웨이브 오리지널 '제4차 사랑혁명' 기대해주세요

11일 서울 상암동 스탠포드호텔에서 열린 웨이브 오리지널 '제4차 사랑혁명' 제작발표회. 황인미 감독, 황보름별, 김요한, 윤성호 감독이 포즈를 취하고 있다. 상암동=허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2025.11.11/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

허성태, 안타까운 근황 "끊어진 종아리 근육 말려 올라가..촬영 탓 수술 못해"

2.

MC몽, 히틀러 초상화 자랑 실화냐…병역비리부터 15년째 '프로논란러'[SC이슈]

3.

이동국 딸 설아라고? 아이돌 비주얼로 '폭풍성장'...12세의 성숙미

4.

'이파니 딸' 서이브, '마라탕후루'로 진짜 20억 벌었나…"수익 부모님이 관리"[SC리뷰]

5.

'건강이상설' 전원주, 86세에 안면거상술 결심…'3000만 원↑' 견적에 충격

연예 많이본뉴스
1.

허성태, 안타까운 근황 "끊어진 종아리 근육 말려 올라가..촬영 탓 수술 못해"

2.

MC몽, 히틀러 초상화 자랑 실화냐…병역비리부터 15년째 '프로논란러'[SC이슈]

3.

이동국 딸 설아라고? 아이돌 비주얼로 '폭풍성장'...12세의 성숙미

4.

'이파니 딸' 서이브, '마라탕후루'로 진짜 20억 벌었나…"수익 부모님이 관리"[SC리뷰]

5.

'건강이상설' 전원주, 86세에 안면거상술 결심…'3000만 원↑' 견적에 충격

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 떠난 후 가치 급락" 슈퍼컴, 홈서 죽쑤는 토트넘 9위 추락…아스널, 22년 만의 우승→황희찬 울버햄튼 강등 예측

2.

"손흥민 수준 이하 경기력" 보다 심한 혹평 등장..."네가 토트넘의 약점" 완장 차고, 실력 비판 '와르르'

3.

美 언론 '오피셜' 공식발표, 손흥민은 '3위' 입니다! '가을 축구' MLS컵 선수 랭킹 등장...SON 밀어낸 1위는 누구인가

4.

"강백호 오면 레이예스는?" 김태형 감독의 즐거운 상상, 롯데는 '역대급 세일' 기회를 잡을 수 있을까 [미야자키리포트]

5.

오타니를 만났을 뿐 슈와버도 자격 있다, 지명타자 MVP 시대의 도래[스조산책 MLB]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.