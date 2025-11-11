[인터뷰②] '당신이 죽였다' 이유미 "폭력 남편 장승조, 안쓰러웠어요"

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 이유미(31)가 장승조와의 연기를 언급했다.
이유미는 또 공개 이후에 장승조와는 성적에 대한 이야기를 나눴다면서 "공개도니 이후에는 '지금 1위 했다'면서 승조 선배가 먼저 신나서 메시지가 왔다. 그래서 제가 너무 신났다고 생각했다. 그런 연락을 한 것이 다인데, 아마 많은 욕을 먹었다고 하더라도 이걸로 치유가 된 게 아닌가 싶다"고 농담했다.
또 이유미는 "그런데 노진표는 항상 미웠지만, 승조 선배님을 옆에서 지켜봐서 힘들어하시는 걸 보다 보니 안쓰러운 마음이 먼저 들었던 것 같다. 이게 그러니까 생각을 못했었는데, 당하는 사람이 더 힘들 거라고 처음에 생각했는데, 알고보니 연기적으로는 강함을 주려는 사람이 더 스트레스가 오겠다는 것을 선배님을 보면서 직접적으로 느끼게 됐다. 그래서 뭔가 더 안쓰럽다는 생각을 하게 된 것 같다"고 했다.
'당신이 죽였다'는 죽거나 죽이지 않으면 벗어날 수 없는 현실 앞에서 살인을 결심한 두 여자가 예상치 못한 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그린 시리즈. 드라마 '악귀', 'VIP' 등을 연출했던 이정림 감독이 연출을 맡았고, 전소니와 이유미가 각각 조은수와 조희수를 연기하면서 폭력에 맞서 서로를 구원하는 주인공들의 이야기를 그렸다. 장승조는 희수의 남편 노진표와 같은 얼굴을 하고 있지만, 완전히 대비되는 장강까지 1인 2역을 소화했고, 이무생은 은수와 희수를 지켜보는 진소백을 연기했다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com