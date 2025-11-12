"돈 X 발랐다" 곽튜브, 결혼 전 지방분해·리프팅시술 받았다..'새신랑' 관리 고백(라꼰즈)

최종수정 2025-11-12 06:26

"돈 X 발랐다" 곽튜브, 결혼 전 지방분해·리프팅시술 받았다..'새신랑…

[스포츠조선 김소희 기자] '새신랑' 곽튜브가 결혼 전 미용 시술을 받았다고 고백했다.

12일 유튜브 채널 '라꼰즈'에는 ""여기 수산시장인가요?" 1년 동안 이 갈고 온 충주맨의 얼평 복수극.. [파김치갱 다이어리] EP.7"라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 영상에서 '라꼰즈' 멤버들은 1년 만에 다시 돌아온 '얼평(얼굴 평가) 쇼'를 진행했다. 지난해에는 충주맨이 '뒤에서 1등'한 가운데, 올해도 치열한 순위 경쟁이 이어졌다.

김풍이 "1년 동안 어떤 노력을 했는지 설명해 달라"고 묻자, '새신랑' 곽튜브는 "저는 할 말이 많다. 결혼을 앞두고 시술을 많이 받았다"고 당당히 밝혔다.

그는 "여기(턱)에 지방분해 주사, 티타늄 리프팅했다"며 "리쥬란은 매번 맞고 있다"고 구체적으로 언급했다. 이에 빠니보틀은 "돈을 X 발랐다"고 농담을 던져 폭소를 자아냈다.

곽튜브는 "구성품이 별로긴 하지만, 구성품을 꾸미기 위한 걸 정말 많이했다"고 너스레를 떨었다. 이에 저스디스는 "정말 상당히 많이 나아졌다. 이건 인정해야한다"면서도 "어찌저찌 유튜브로 성공해서 결혼까지 하셨다"고 팩트 폭격을 날려 현장을 초토화 시켰다.


"돈 X 발랐다" 곽튜브, 결혼 전 지방분해·리프팅시술 받았다..'새신랑…
김풍은 "역시 날카롭다"라고 맞장구쳤고, 빠니보틀은 "저거는 사이트에 쓰면 악플이다"라고 거들어 웃음을 더했다.

그러나 저스디스는 진심 어린 칭찬도 덧붙였다. 그는 "정말 작년에 비해 많이 나아지셨다. 그리고 사랑을 하셔서 그런지 낯빛부터 기운이 뭔가 더 긍정적으로 변화된 것 같다"고 평가했다. 이에 곽튜브는 "보조개도 생겼다"고 자랑했지만, 저스디스는 "그건 의미 없는 것 같다"고 선을 그어 또 한 번 폭소를 자아냈다.


결국 곽튜브는 10점 만점에 4.2점을 기록하며, 지난해보다 0.3점 상승한 결과를 얻었다.

한편, 곽튜브는 지난달 5세 연하의 공무원 여자친구와 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다. 결혼식은 가족과 지인의 축복 속에 진행됐으며, 아내는 현재 임신 중이다. 그는 과거 한 방송에서 "결혼 전날까지 다이어트를 강행했다. 현재 17kg이 빠졌다"고 밝힌 바 있다.

