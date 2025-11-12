故 송재림, "긴 여행 시작" SNS에 남겨진 마지막 글...1년째 이어지는 추모 물결

기사입력 2025-11-12 05:30


故 송재림, "긴 여행 시작" SNS에 남겨진 마지막 글...1년째 이어…

[스포츠조선 김수현기자] 故 송재림이 떠난지 1년이 흘렀다. 향년 39세.

지난해 12일 송재림은 오후 12시 30분께 서울 성동구에 위치한 자택에서 숨진 채 발견됐다.

故 송재림을 만나기로 했던 친구가 그의 집을 방문했다가 송재림을 발견, 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.

당시 경찰은 "현재까지 타살 등 범죄 혐의점은 확인되지 않았다"며 "현장에서 유서가 발견된 점 등으로 볼 때 스스로 생을 달리한 것으로 추정된다"고 밝혔다.

또한 이후 공개된 송재림의 SNS에는 "긴 여행 시작"이라는 소개 글을 마지막으로 남아 더욱 안타까움을 자아냈다.

고인의 안타까운 마지막에 많은 연예계 동료 배우들이 그의 마지막을 함께하며 안타까운 심경을 전했다.


故 송재림, "긴 여행 시작" SNS에 남겨진 마지막 글...1년째 이어…
홍석천은 고인과 함께 한 사진과 "너의 이 멋진 웃음을 다신 볼 수 없음을 슬퍼하고 더 잘 챙겨주지도 못하고 인사도 없이 보내야 하는 이 상황이 황망하다. 미안하고 또 미안하다. 형 노릇 더럽게 못했네. 편히 쉬거라"라고 털어놓았다.

배우 박호산도 "미치겠다 정말 재림아.. 이렇게 밝은 넌데.. 믿기지가 않네.. 미안해, 연락도 못하고, 챙기지 못해 정말 미안하다"라며 비통한 심경을 밝혔다.


이밖에도 고인의 전 소속사 대표는 "어떻게 이렇게 선할 수 있을까. 이렇게 고운 사람이 있을까. 마음 밭이 어찌 이리 고울까"라며 "머문 자리마다 꽃향기를 남긴 꽃만큼 고운 사람. 이젠 부드럽고 포근한 꽃밭에서 편히 쉬길 기도합니다"라고 애도하기도 했다.


故 송재림, "긴 여행 시작" SNS에 남겨진 마지막 글...1년째 이어…
1985년생 송재림은 지난 2009년 영화 '여배우들'로 데뷔해 드라마 '해를 품은 달', '환상거탑', '투윅스', '감격시대: 투신의 탄생', '착하지 않은 여자들', '굿바이 미스터 블랙', '우리 갑순이', '시크릿 마더', '일단 뜨겁게 청소하라!!', '너의 노래를 들려줘' 등 다수의 작품에 출연하며 연기력을 인정 받았다.

또 영화 '용의자', 터널 3D', '속물들', '야차', '안녕하세요', '미끼' 등에도 출연해 스크린에서도 필모그래피를 쌓았다.

특히 송재림은 사망 한 달 전 막을 내린 '베르사유의 장미'로 연극 무대에 서기도 했다.

이후 지난 1월 영화 개봉된 '폭락'은 송재림의 유작으로 알려지면서 더욱 큰 아쉬움을 남겼다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김대호♥하지원, 재회 후 쌍방 로맨스 터졌다..."행복하고 너무 좋아" ('흙심인대호')

2.

'86세' 전원주, 성형 견적만 5000만원...플렉스 하나 "젊어지고파" ('전원주인공')

3.

♥추신수도 응원..42세 하원미, 한국서 취직했다 "오늘 첫출근"

4.

'남편 석방' 성유리, 2년 만 복귀에 쌍둥이 자매 언급 "둘이 다르게 생겨"(끝가지 간다)

5.

[공식]결국 이이경은 빠졌다..'슈돌' 새 MC 김종민·랄랄 확정 "19일 첫녹화"

연예 많이본뉴스
1.

김대호♥하지원, 재회 후 쌍방 로맨스 터졌다..."행복하고 너무 좋아" ('흙심인대호')

2.

'86세' 전원주, 성형 견적만 5000만원...플렉스 하나 "젊어지고파" ('전원주인공')

3.

♥추신수도 응원..42세 하원미, 한국서 취직했다 "오늘 첫출근"

4.

'남편 석방' 성유리, 2년 만 복귀에 쌍둥이 자매 언급 "둘이 다르게 생겨"(끝가지 간다)

5.

[공식]결국 이이경은 빠졌다..'슈돌' 새 MC 김종민·랄랄 확정 "19일 첫녹화"

스포츠 많이본뉴스
1.

이게 어려워? 여중생 막내동생의 일침 "오빠, 문현빈만큼만 하라고! 메이저 가라 했냐고" → "꿈이 너무 크구나"

2.

佛 충격 폭로! "이강인 공포스런 존재" 억지 비판+조롱→"사실 못한 적 없어"…PSG의 묵묵한 '언성 히어로' 극찬

3.

'와 이 멤버 어떻게 모았나' 전설들이 뭉쳤다, 꿈의 한일전이 열린다

4.

홈런 치고 떠나버렸다...외야수가 없다, '4인 정예 특공대'가 일본 깨러 간다 [고척 현장]

5.

[단독]"눈 찢었다"vs"오해일 뿐" 전북 코치, 라데시마 대관식서 심판 인종차별 의혹

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.