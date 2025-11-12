故 송재림, "긴 여행 시작" SNS에 남겨진 마지막 글...1년째 이어…

|
[스포츠조선 김수현기자] 故 송재림이 떠난지 1년이 흘렀다. 향년 39세.
당시 경찰은 "현재까지 타살 등 범죄 혐의점은 확인되지 않았다"며 "현장에서 유서가 발견된 점 등으로 볼 때 스스로 생을 달리한 것으로 추정된다"고 밝혔다.
또한 이후 공개된 송재림의 SNS에는 "긴 여행 시작"이라는 소개 글을 마지막으로 남아 더욱 안타까움을 자아냈다.
배우 박호산도 "미치겠다 정말 재림아.. 이렇게 밝은 넌데.. 믿기지가 않네.. 미안해, 연락도 못하고, 챙기지 못해 정말 미안하다"라며 비통한 심경을 밝혔다.
이밖에도 고인의 전 소속사 대표는 "어떻게 이렇게 선할 수 있을까. 이렇게 고운 사람이 있을까. 마음 밭이 어찌 이리 고울까"라며 "머문 자리마다 꽃향기를 남긴 꽃만큼 고운 사람. 이젠 부드럽고 포근한 꽃밭에서 편히 쉬길 기도합니다"라고 애도하기도 했다.
또 영화 '용의자', 터널 3D', '속물들', '야차', '안녕하세요', '미끼' 등에도 출연해 스크린에서도 필모그래피를 쌓았다.
특히 송재림은 사망 한 달 전 막을 내린 '베르사유의 장미'로 연극 무대에 서기도 했다.
이후 지난 1월 영화 개봉된 '폭락'은 송재림의 유작으로 알려지면서 더욱 큰 아쉬움을 남겼다.
