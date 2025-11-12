오연수, 유튜브서 '훈남' 26세 子 최초 공개 이유..."관종 아닌 일…

|
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 오연수가 유튜브를 시작하게 된 계기를 전했다.
유튜브 첫 촬영 장소를 찾은 오연수는 "유튜브 출발은 남에게 자랑하기 위함도 아니고 관종은 더더욱 아니다"면서 "내 일상을 일기처럼 영상으로 만들어보자는 생각으로 시작했다"고 밝혔다.
그는 "보시기에 어쩔 땐 불편하실 수도 있고, 나와 다른 생각을 가지실 수도 있다고 생각한다"면서 "하지만 나는 누가 뭐라고 해도 처음에 가졌던 내 생각을 쭉 이어나갈 것이고, 컨셉도 내가 정한 것이기 때문에 내 생각대로 꾸준히 내 템포대로 지금처럼 언제든 꺼내볼 수 있는 나만의 앨범을 만들어 나갈 것"이라며 자신의 원하는 유튜브의 방향성에 대해 이야기 했다.
그는 "조금 부족하지만 처음 의도했던 그대로의 모습을 유지해 나갈거다"면서 "내 감성과 내 속도대로 넘치지도 부족하지도 많게 그 적당한 선을 지켜가면서 소통하면서 유튜브를 스트레스 받지 않고 즐겁게 해나가 보려고 한다"고 했다.
오연수는 "혼자 기획하고, 혼자 찍고, 혼자 글을 쓰다 보니 부족한 점도 많겠지만, 내 나름대로 정말 고민하고 준비해서 2주에 한번씩 업로드 하고 있다"면서 "주변에서 조용히 나를 도와준 숨은 카메라맨들인 친구, 지인, 매니저, 남편에게도 진심으로 감사 드린다"면서 도움을 준 많은 이들에게 고마운 마음도 전했다.
한편 오연수는 유튜브 채널을 통해 자신의 일상 뿐만 아니라 지난 6월 훈남 아들의 모습을 최초로 공개해 화제를 모았다.
당시 손지창, 오연수 부부는 대학교 졸업을 앞둔 큰 아들의 졸업 전시를 찾았고, 이때 오연수는 "엄마 유튜브 응원한다고 얼굴 공개 허락해줬다"면서 큰 아들의 모습을 공개했다.
