[공식] "전 세계가 사랑한 띵작"…'토이스토리5' 26년 6월 개봉 확…

[스포츠조선 조지영 기자] 전 세계가 사랑하는 디즈니·픽사 애니메이션 '토이 스토리 5'(앤드류 스탠튼·맥케나 해리스 감독)가 내년 6월 극장으로 돌아온다.
개봉 소식과 함께 공개된 '토이 스토리 5'의 첫 번째 티저 포스터는 반가운 우디와 버즈, 그리고 제시의 모습과 더불어 새로운 장난감 릴리패드의 등장을 알린다.
릴리패드의 정체는 바로 기술이 발전하며 탄생하게 된 스마트 태블릿. 기존 장난감들과는 전혀 다른 방법으로 아이들을 사로잡을 수 있는 릴리패드의 의기양양한 표정과 이를 바라보고 있는 우디와 버즈, 그리고 제시의 혼란스러운 표정이 앞으로 이들 사이 어떤 이야기들이 펼쳐질지 전 세계 팬들의 궁금증을 한껏 자극하고 있다.
"안녕, 나는 '릴리패드'야. 같이 놀자!"라며 보니에게 해맑은 인사를 건네는 릴리패드가 가져올 거대한 변화와 위협에 맞서 그동안 보니에 대한 애정과 장난감 친구들과의 우정으로 온갖 위기를 헤쳐온 우디와 버즈, 제시 일행이 어떤 여정을 겪게 될 지 기대하게 만든다.
지난 2019년 개봉하며 340만 관객을 동원한 '토이 스토리 4' 이후 7년 만에 선보이는 '토이 스토리 5'는 스마트 태블릿이 장난감들 사이에 나타나며 벌어지는 흥미로운 이야기를 담았다. 톰 행크스, 팀 알렌, 조안 쿠삭, 그레타 리 등이 목소리 연기에 나섰고 전편의 기획에 참여한 앤드류 스탠튼 감독과 '엘리멘탈' 프로듀서였던 맥케나 해리스 감독이 연출을 맡았다. 오는 2026년 6월 개봉 예정.
