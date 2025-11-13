임창정, 사업 대박난 ♥서하얀에 '깜짝 이벤트'.."바깥일 하는 당신, …

|
[스포츠조선 김소희 기자] 가수 임창정이 아내를 위해 특별한 안방 콘서트를 열었다.
서하얀이 집에 도착하자 임창정은 꽃을 건네며 "여보, 오늘 무슨 날인지 아냐. 아무것도 아닌 날이지만 진심으로 축하한다"고 말했고, 서하얀은 "정말 기특하다"며 감동을 표현했다.
임창정은 최근 의류사업을 시작한 서하얀에게 "바깥일 하느라 힘들 것 같아 내가 내조를 좀 했다"며 뿌듯함을 드러냈다. 이어 그는 서하얀이 서울 한 백화점에 팝업스토어를 오픈한 일을 언급하며 "내가 갈 때마다 특별히 하는 것도 없는데 왜 이렇게 반겨주냐. 그거 다 연기인 거냐"고 농담했다. 서하얀은 "고마워서 그렇다. 오빠가 백화점도 잘 안 다니는데, 그게 기록이지 않냐"라고 진심을 전했다.
이어 임창정은 "오늘은 콘서트장에서 부르는 것이 아니라, 단 한 사람을 위해 부르는 시간이다"라며 서하얀을 위해 '보고싶지 않은 니가 보고싶다'를 열창했다. 서하얀은 "반했다. 조금 울컥했다"고 말했고, 임창정은 "그런 눈빛으로 보지 마라. 설렌다. 콘서트할 때보다 쑥스럽다"고 부끄러워했다.
곧바로 두 번째 곡 '너를 품에 안으면'을 부른 뒤, 임창정은 노래 가사처럼 서하얀을 번쩍 안아 카메라 밖으로 사라지며 유쾌한 웃음을 자아냈다.
앞서 서하얀은 최근 의류 브랜드를 론칭하며 사업가로 나섰다. 지난 4월 그는 "1년 전 지인들과의 티타임 중 작은 대화에서 시작된 여정"이라며 "우리가 만드는 모든 것이 누군가의 하루를 감싸는 감각적인 경험이 되길 바라는 마음으로 시작했다"고 밝혔다. 이어 "모든 이들의 일상이 조금 더 편안하고, 조금 더 우아해지길 바라는 마음으로 오늘도 우리 팀은 함께 고민하고 있다"며 많은 관심을 당부했다.
첫 팝업스토어 오픈 후 서하얀은 지난달 20일 "주말 동안 귀한 시간 내어 찾아와 주시고 따뜻한 응원 보내주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"며 "화면 너머로만 만나던 여러분을 직접 뵐 수 있어 마음이 따뜻했다"고 소감을 전했다.
한편 서하얀은 2017년, 18세 연상인 임창정과 결혼해 두 아들을 낳았다. 임창정이 전처와의 사이에서 낳은 세 아들과 함께, 총 다섯 아들을 양육하고 있다.