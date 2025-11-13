[공식] 고윤정 소속사 "악의적인 비방 및 허위사실 유포, 강력한 법적 조치 예정" (전문)

최종수정 2025-11-13 09:38

[공식] 고윤정 소속사 "악의적인 비방 및 허위사실 유포, 강력한 법적 …
고윤정. 스포츠조선DB

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 고윤정이 소속된 MAA가 허위사실 유포와 관련해 법적대응을 시사했다.

MAA는 12일 "최근 당사 소속 배우들을 대상으로 한 악의적인 비방과 허위사실 유포 행위가 발생하고 있음을 확인했다"고 밝혔다.

이어 "이와 같은 상황을 인지한 즉시 법률대리인을 통해 형사 고소절차를 진행하였으며, 이에 따라 현재 관련 수사가 진행 중이다.

또한 당사는 소속 배우들의 명예와 권위를 침해하는 행위에 대하여는 어떠한 합의나 선처 없이 원칙적으로 단호하게 법적 대응을 진행하고 있다"고 덧붙였다.

마지막으로 소속사는 "
사실과 다른 근거 없는 추측성 글이나 왜곡된 내용의 게시물 유포는 2차 피해를 초래할 수 있으며, 당사자들의 명예를 심각하게 훼손하는 행위"라며 "이러한 행위에 대해서도 지속적인 모니터링을 진행하고 있으며, 강력한 법적 조치를 이어갈 예정"이라고 강조했다.

이하 MAA 공식입장 전문.

안녕하세요. MAA입니다.

최근 당사 소속 배우들을 대상으로 한 악의적인 비방과 허위사실 유포 행위가 발생하고 있음을 확인했습니다.

당사는 이와 같은 상황을 인지한 즉시 법률대리인을 통해 형사 고소절차를 진행하였으며, 이에 따라 현재 관련 수사가 진행 중입니다.


또한 당사는 소속 배우들의 명예와 권익을 침해하는 행위에 대하여는 어떠한 합의나 선처 없이 원칙적으로 단호하게 법적 대응을 진행하고 있습니다.

사실과 다른 근거 없는 추측성 글이나 왜곡된 내용의 게시물 유포는 2차 피해를 초래할 수 있으며, 당사자들의 명예를 심각하게 훼손하는 행위입니다. 당사는 이러한 행위에 대해서도 지속적인 모니터링을 진행하고 있으며, 강력한 법적 조치를 이어갈 예정입니다.

항상 MAA 소속 배우들에게 보내주시는 팬 여러분의 따뜻한 관심과 응원에 진심으로 감사드립니다.

감사합니다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

