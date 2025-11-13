넷마블의 콘솔-PC 신작 '이블베인', 플레이테스트 참가자 모집

|
넷마블은 글로벌 게임 플랫폼 스팀을 통해 콘솔·PC 신작 '이블베인' 플레이테스트 참가자를 모집한다고 밝혔다.
이용자가 방대한 다크 판타지 세계관 속 부대원이 되어 인류 재건을 위한 임무를 수행하며 적왕의 악마 군단과 맞서는 스토리를 중심으로 전개된다. 플레이는 최대 4인이 한 팀을 이뤄 전장에 침투하고 다양한 미션을 클리어해 나가는 방식이다. 현재의 프리 알파 단계에는 총 7개의 작전이 구현돼 있으며, 이번 테스트를 통해 전투 및 조작과 협동 플레이 등 핵심 게임성을 검증한다.
'이블베인'의 국내 테스트 참가자를 모집하는 것은 이번이 처음이며, 테스트 일정 등 구체적인 내용은 추후 순차 공개될 예정이다. 넷마블 관계자는 "'이블베인'은 유저 피드백을 적극 반영해 게임을 만들어가고자 개발 초기 단계부터 유저 테스트를 진행하고 있다"라며 "테스트에 참여하고 설문까지 마친 분들의 닉네임을 인게임 엔딩 크레딧에 기재할 예정으로 많은 참여와 의견 부탁드린다"라고 말했다.
한편 '이블베인'은 13일 개막하는 '지스타 2025' 넷마블관에서 첫 현장 시연을 실시한다. 현장을 찾은 관람객들은 지스타 전용 싱글 모드를 직접 플레이하며 게임의 핵심 재미를 미리 경험할 수 있으며, 인기 인플루언서들이 참여하는 협동 플레이 무대도 마련될 예정이다.