28기 광수♥정희, 결별 후 재결합 고백.."첫째 아기 새로 생겨" ('나솔리액션')

기사입력 2025-11-13 09:58


[스포츠조선 조윤선 기자] 28기 광수와 정희가 러브스토리를 공개했다.

13일 SBS Plus 채널에는 '[#솔로리액션] 리액션 최초 현커 등장?! #28기광수 #28기정희 #28기영자 #28기영자 ㅣ28기 돌싱 현커특집 솔로리액션'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상에서 광수는 "첫째 아기가 새로 생겼다. 아기이자 여자 친구 소개해 드리겠다"며 정희를 소개했다. 이에 정희는 "오빠가 날 아기라고 부른다"며 수줍은 미소를 지었다.

제작진이 언제부터 사귀게 됐냐고 묻자, 정희는 "바로 그냥. 내가 느낄 때는 최종 선택하는 게 거의 사귀는 거라는 의미였다. 당연히 사귀는 거라고 생각했는데 아니었냐"며 광수에게 물었다. 그러자 광수는 "굉장히 적극적"이라며 "우리는 말보다 행동이 먼저"라고 애정을 과시했다.

이날 두 사람은 '나는 솔로' 28기 영상을 다시 보면서 촬영 당시를 떠올렸다. 앞서 정희는 자기소개 시간에 "포기 못 하는 한 가지는 출산 못 한다. 만약 아이가 없는데 아이 원하는 분이라면 힘들 것 같다"고 솔직하게 털어놓은 바 있다.

이에 대해 정희는 "미방분에서도 잠깐 나왔는데 내가 입덧이 너무 심했기 때문"이라고 밝혔다. 이를 들은 광수는 "근데 사랑하면 그게 마음대로 되냐. 전혀 의미 없는 거다. 우리 '나솔이'(정숙, 상철 커플의 2세 태명)처럼 그건 마음대로 되는 게 아니다"라고 말했고, 정희도 "맞다"며 맞장구쳤다.


한편 광수와 정희는 사귀던 중 한 번 헤어진 적이 있다고 고백했다. 광수는 "내가 상처를 많이 받았었다"고 말했고, 정희는 "미안하다"며 사과했다.

이어 광수는 "내가 센 여자를 제대로 골랐더라. 깜짝 놀랐다. 그때 영철이한테 위로를 많이 받았다"며 "되게 그리워했다. 이런 불타오르는 감정과 이성으로 느끼는 감정 자체가 너무 오랜만이니까 외롭지도 않았었는데 너무 힘들고 외로웠다. 그러던 와중에 (정희가) 스스로 차더니 스스로 전화가 다시 왔다"고 밝혔다.


정희는 "헤어진 기간이 4주 정도였다. 근데 1화 방송 나가고 나서 내가 오빠 부분만 계속 하루 종일 돌려보기를 했다. 이건 아니다 싶어서 내가 연락하고 다시 만났는데 오히려 비 온 뒤에 땅이 굳는 것처럼 훨씬 더 탄탄한 관계가 됐다"고 전했다.

또한 정희는 서로의 자녀도 함께 만난다면서 "넷이 같이 논다. (광수) 아이가 고3인데 정말 착하다. 우리 애는 8살이니까 정말 동생처럼 잘 돌봐주고 우리 애도 너무 좋아한다"며 활짝 웃었다.

