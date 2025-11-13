약물에 범죄 은폐..'조각도시' 이광수, 역대 최악의 빌런으로 등장

기사입력 2025-11-13 10:33


[스포츠조선 문지연 기자] 이광수가 역대 최악의 빌런으로 변신했다.

12일 공개된 디즈니+의 오리지널 시리즈 '조각도시'(오상호 극본, 박신우 김창주 연출) 5회, 6회에서 이광수는 요한(도경수)의 VIP이자 권력과 돈, 모두 가진 '백도경' 역으로 분해 등장만으로도 잊을 수 없는 임팩트를 남겼다.

이광수는 5년 전 돌이킬 수 없는 살인을 저지르고 패닉에 빠진 도경으로 나타나 첫 장면부터 시선을 사로잡았다. 그는 피범벅이 된 얼굴에 어눌한 말투부터 풀린 눈동자까지 술과 약에 취한 인물의 충격적인 비주얼을 완성했다. 뿐만 아니라 자신의 범죄를 은폐하기 위해 아버지를 찾는가 하면, 요한의 지시에 따라서 거칠게 시신을 처리하는 등 도경의 극악무도함을 드러내며 보는 이들을 경악하게 만들기도.

이광수는 요한이 설계한 죽음의 레이싱 게임 관전에 참여하게 된 도경 또한 무자비하게 그려냈다. 그는 본격적인 레이싱 게임의 시작을 앞두고 재소자들에게 배팅하기 위해 혈안이 된 채 모니터에 눈을 떼지 못해 도경이 느끼는 흥미를 고스란히 전했다. 이어 게임이 시작되자마자 자동차 폭발 사고를 보고 흥분을 감추지 못하며 게임을 만끽하는 캐릭터 그 자체로 변신, 수단과 방법을 가리지 않고 펼쳐질 게임에 대한 긴장감을 고조시켰다.

이처럼 이광수는 첫 등장부터 '조각도시'의 끝판왕 악역으로 활약했다. 그는 일말의 죄책감을 느끼지 않고 있는 그대로 감정을 표현하는 인물을 비열한 웃음과 큰 목소리로 표현, 디테일한 열연으로 시청자들이 혀를 내두르게 했다. 또한 레이싱 게임 중간중간 재소자들의 심리를 파악하거나 배팅한 재소자를 응원하면서 마치 중계를 하는 듯한 모습은 레이싱 액션에 몰입감을 더욱 높였다. 이에 이광수가 앞으로 '조각도시'에서 선보일 또 다른 이야기에 관심이 집중된다.

한편, 이광수를 비롯해 지창욱, 도경수, 김종수, 조윤수 등이 출연하는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '조각도시'는 오직 디즈니+에서 11월 19일 7-8회를 공개, 이후 매주 2개의 에피소드를 공개해 총 12개의 에피소드로 만나볼 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

