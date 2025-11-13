[SC현장]디즈니 아태지역 사장 "한국 이야기, 전 세계 시청자들의 공감 받아"

기사입력 2025-11-13 11:21


루크 강 사장. 사진=정빛 기자

[홍콩=스포츠조선 정빛 기자] 월트디즈니 컴퍼니 아태지역 총괄 사장 루크 강이 한국 콘텐츠에 대한 자신감을 내비쳤다.

루크 강 사장은 13일 홍콩 디즈니랜드 호텔 컨퍼런스 센터 신데렐라 볼룸에서 열린 '디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025(Disney+ Originals Preview 2025)'에서 "한국의 이야기가 전 세계 시청자들의 공감을 받고 있다"라고 했다.

'디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025'는 디즈니+에서 공개 예정인 APAC(아태지역) 및 글로벌 오리지널 콘텐츠를 미리 만나볼 수 있는 행사다. 이날 한국과 일본 등 APAC 오리지널을 비롯한 일반 엔터테인먼트 라인업이 소개됐다. 이 행사에는 약 100여명의 한국 취재진을 포함, 일본, 미국, 홍콩, 대만, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 호주, 멕시코, 브라질 등 14개 국가 전세계 400여명의 취재진이 참석했다.

루크 강 사장은 "2025년은 아태지역에서 콘텐츠를 제작한 지 5주년이 된다. 그리고 올해는 네 번째 콘텐츠 쇼케이스다. 디즈니+ 콘텐츠를 사랑해 주셔서 감사하다. 올해는 포맷을 바꿔 홍콩에서 개최했다. 디즈니+의 야심한 신규 작품, 다양한 장르르 선보일 예정이다. 이 콘텐츠로 새로운 감정을 일깨우고 영감을 주길 바란다"고 밝혔다.


이어 "디즈니+ 비즈니스가 성장하는 가운데, 내년 선보이는 풍성한 라입업을 선보일 예정이다. 매해 화려한 라인업이 하이라이트인데, 오늘도 이분들로 직접 얘기를 들으실 수 있을 것이다. 오늘 오후에는 디즈니+ 선보일 최신의 작품도 공걔 예정이다. 우리의 이야기는 세대, 나이, 성별, 지역을 뛰어 넘어 영감을 주고, 연결을 해주며, 몰입감을 줄 것이다"고 예고했다.

또 "그리고 수많은 사람의 인생에 기쁨을 선사하고 있다. 무엇보다 한국과 일본의 이야기는 전 세계 시청자들의 공감을 받고 있다. 특히 미국과 유럽 시청자들의 마음을 사로 잡고 있다"고 자신했다.

그러면서 "이 지역에서 만드는 스토리는 명백하다. 아태지역에서 어떤 것을 제작할 것인가에 대해서는 선별적이고 전략적으로 접근한다. 지난주에 CJ ENM과 함께 티빙의 한국 콘텐츠를 디즈니+를 통해 일본에 송출하도록 했다. 이것은 시작에 불과하다. 저희 월트디즈니 컴퍼니는 협업의 힘을 믿어왔다. 오늘은 더 깊어지는 파트너십을 반영한다"고 설명했다.

끝으로 "웹툰, 만화, 소설, 게임, 음악 등 다양한 곳에서 영감받아, 결코 잊혀지지 않을 감동을 오로지 디즈니+를 통해 소개한다. 저희 역할은 이같은 스토리텔러들의 예술적 비전을 제안하고, 배우들에게 성공할 수 있는 기회를 제공한다. 디즈니가 모든 사업에 걸쳐 농축한 노하우를 제공하고 있다"고 덧붙였다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

