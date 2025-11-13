[SC현장]'메리 베리 러브' 지창욱, 디즈니+ 최초 韓日작 출연에 "처…

[SC현장]'메리 베리 러브' 지창욱, 디즈니+ 최초 韓日작 출연에 "처음이라 긴장, 소통 과정 기대해주길"(종합)

지창욱(왼쪽), 이마다 미오. 사진=정빛 기자

[홍콩=스포츠조선 정빛 기자] 배우 지창욱이 디즈니+ 최초 다국적 작품에 출연하는 소감을 밝혔다.

지창욱은 13일 홍콩 디즈니랜드 호텔 컨퍼런스 센터 신데렐라 볼룸에서 열린 '디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025(Disney+ Originals Preview 2025)'에서 "처음하는 작업이라 긴장도 된다"라며 "소통되는 과정을 기대해 주시면 좋을 것 같다"라고 했다.

'메리 베리 러브'는 작품은 한국인 디자니어가 뼈 아픈 실패를 겪은 이후 일본의 외딴 섬에서 새로운 삶을 시작하는 이야기다. 한국 배우 지창욱과 일본 배우 미오 이마다의 만남으로 큰 관심을 받고 있다.

지창욱은 "캐릭터 설정 자체가 좋았다. 일본에서 작업을 꼭 해보고 싶었다. 이번 작품을 제안 받고, 굉장히 재밌는 컬래버가 될 수 있겠다는 기대감이 컸다"고 밝혔다.

이마다 미오는 "언어 장벽이라는 것이 큰 하나의 어려운 부분이기도 했지만, 연애라는 것이 점점 서로에 대해 잘 알고 싶고 더 가까이 알고 싶기 때문에 커뮤니케이션을 하는 것이 중요하다고 생각했다"고 전했다.

그러자 지창욱은 "극 중 내용에서는 제가 일본어를 못 하는 설정이다. 첫 만남부터 삐그덕되면서 우당탕탕한 재미를 느끼지 않을까 싶다. 소통이 되는 과정을 기대해주시면 될 것 같다"라고 거들었다.

또 지창욱은 "이 작품을 통해 미오 씨를 처음 봤다. 전작보다 이 작품에서 미오 씨와 잘 맞는 것 같다. 제작 과정에서 캐릭터들이 많이 바뀌기도 하고, 대본 수정도 많이 된다. 대본에 대한 얘기를 계속 했었는데, 그 와중에 미오 씨와 캐릭터가 닮아가는 게 좋았다. 같이 하면서 처음 뵙는데, 가장 적합한 분이 아닐까라는 생각이 든다"라며 이마다 미오를 처음 봤을 때를 떠올렸다.

이마다 미오는 "저는 지창욱 씨 작품을 많이 봤다. 이번에 만나 뵙게 되니, 굉장히 매력적인 부분도 있고, 저보다 나이가 많아서 이끌어주는 든든한 부분도 있더라. 촬영하면서 같이 공연하는 신도 있을 것 같은데, 의지를 많이 하고 싶다"라며 두 사람의 '케미'를 자랑했다.


디즈니+ 최초의 다국적 작품이라는 점에서는 지창욱이 "굉장히 처음하는 작업이라 긴장도 되지만, 준비 과정이 열심히 했기 때문에 기대가 많이 된다. 미오 씨는 촬영 중이고, 저는 이번주 일요일부터 촬영에 합류하게 된다. 너무 재밌을 것 같고, 기대해주시기 바란다"고 기대감을 표했다.

이마다 미오는 "여러가지 앞으로 연기할 것이 기대된다. 저는 한국의 러브코미디 작품을 좋아하기 때문에, 그 세계관을 직접 참여하게 돼서 기대된다"고 말했다.


끝으로 지창욱은 "휴머니즘과 사랑이 있다. 문화적 장벽을 넘어 이게 어떻게 이뤄질지 그것 또한 관전 포인트다"고 했고, 이마다 미오는 "주로 일본의 섬이 배경이다. 거기 갑자기 나타난 지창욱 씨가 연기하는 캐릭터에서 자연적인 부분도 있으니, 그 부분도 기대바란다"고 소망했다.

디즈니+ 오리지널 '메리 베리 러브'는 내년 공개될 예정이다.

한편, '디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025'는 디즈니+에서 공개 예정인 APAC(아태지역) 및 글로벌 오리지널 콘텐츠를 미리 만나볼 수 있는 행사다. 이날 한국과 일본 등 APAC 오리지널을 비롯한 일반 엔터테인먼트 라인업이 소개됐다. 이 행사에는 약 100여명의 한국 취재진을 포함, 일본, 미국, 홍콩, 대만, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 호주, 멕시코, 브라질 등 14개 국가 전세계 400여명의 취재진이 참석했다.

