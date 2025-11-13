[SC현장]'조각도시' 도경수 "디즈니+가 짱, 다들 나보고 '못됐다'고…

|
[홍콩=스포츠조선 정빛 기자] 도경수가 빌런 역할에 처음 도전한 소감을 밝혔다.
지창욱은 억울하게 누명을 쓴 채 감옥에 가게 되고, 복수를 감행하면서 점차 변화하는 태중 역할로 입체적인 연기를, 도경수는 타인의 인생을 마음대로 조각하는 요한 역으로 첫 빌런 연기에 도전한다.
먼저 도경수는 "개인적으로 디즈니+가 짱이라고 생각한다"고 말해, 웃음을 자아냈다.
빌런 캐릭터라는 점에서는 "보시는 분들이 봤을 때, 저 캐릭터 '참 못 됐다, 안 나왔으면 좋겠다'는 감정을 느끼셨으면 했다"라며 "새로운 도전이라 좋았다"고 만족감을 표했다.
디즈니+ 오리지널 '조각도시'는 지난 5일 4개의 에피소드를 공개, 이후 매주 2개씩 공개되며 총 12개의 에피소드로 만나볼 수 있다.
한편, '디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025'는 디즈니+에서 공개 예정인 APAC(아태지역) 및 글로벌 오리지널 콘텐츠를 미리 만나볼 수 있는 행사다. 이날 한국과 일본 등 APAC 오리지널을 비롯한 일반 엔터테인먼트 라인업이 소개됐다. 이 행사에는 약 100여명의 한국 취재진을 포함, 일본, 미국, 홍콩, 대만, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 호주, 멕시코, 브라질 등 14개 국가 전세계 400여명의 취재진이 참석했다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com