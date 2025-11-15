“감옥서 살해당해”..엑소 전 멤버 사망 루머에 中 “가짜 뉴스”

기사입력 2025-11-15 09:24


[스포츠조선 박아람 기자] 성폭행 혐의로 중국에서 복역 중인 그룹 엑소(EXO) 출신 가수 크리스(본명 우이판·캐나다 국적)가 수감 중 사망했다는 루머가 확산되자 중국 경찰이 공식적으로 "가짜 뉴스"라며 진화에 나섰다.

13일 아시아텔레비전뉴스(ATV), 신츄뉴스 등 현지 매체 보도에 따르면 최근 중국 SNS 웨이보에는 자신을 "크리스와 같은 교도소에 수감됐던 종료(전과자)"라고 주장하는 현지 누리꾼의 글이 게시됐다. 그는 "며칠 전 교도관이 몰래 무슨 말을 하더니 갑자기 크리스가 죽었다"며 "현지 조직폭력배 두목의 요구를 충족시키지 못해 살해당했다"고 주장했다.

해당 글과 함께 "수감 중인 크리스의 최근 모습"이라며 파란색 죄수복을 입은 남성이 심문을 받는 장면의 사진도 확산됐다. 사진 속 인물의 얼굴은 모자이크 처리돼 있었지만, 웨이보에서 실시간 검색어 상위권에 오르며 루머를 더욱 부추겼다. 일부 네티즌 사이에서는 크리스가 "단식 투쟁 중 건강 악화로 사망했다"는 주장까지 나오며 논란은 걷잡을 수 없이 번졌다.

허위 정보가 기하급수적으로 확산되자 장쑤성 공안국은 공식 웨이보를 통해 직접 진화에 나섰다. 공안 측은 "인터넷에서 유포된 사진은 과거 뉴스 보도 화면을 편집하고 합성해 크리스의 얼굴을 덧씌운 것"이라며 해당 사진이 철저히 조작된 가짜라고 못 박았다. 이어 "검증되지 않은 루머를 퍼뜨리면 법적 처벌을 받을 수 있다"고 경고하며 온라인에서의 무분별한 유포를 중단해 달라고 당부했다.

한편 크리스는 2020년 12월 자신의 집에서 술에 취한 여성을 성폭행하는 등 같은 수법으로 여성 3명을 성폭행한 혐의를 받았다. 2018년 7월에는 자기 집에서 다른 사람과 함께 여성 2명과 음란 행동을 한 혐의도 있다. 2021년 구속됐고, 2023년 징역 13년형이 확정되며 현재까지 복역 중이다.

