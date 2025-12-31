이상민, "'돌싱포맨' 폐지 원인" 핍박 속 품은 대상 "평생 빚 갚아도 모자라" [2025 SBS 연예대상]

기사입력 2025-12-31 05:38


[스포츠조선 이우주 기자] '2025 SBS 연예대상' 이상민이 빚 청산, 재혼에 이어 대상까지 수상하며 올해를 행복하게 마무리지었다.

30일 상암 SBS 프리즘타워에서 '2025 SBS 연예대상'이 열렸다. 진행은 전현무, 이수지, 차태현이 맡았다.

영광의 대상 트로피는 이상민에게 돌아갔다. 앞서 신동엽은 대상 후보로 거론됐을 당시 "이상민 씨가 대상 후보에 올랐는데 더 극적이려면 이상민 씨가 멀쩡한 프로그램 결혼해서 폐지시킨 장본인이다. 인생에 한 번, 아니 두 번밖에 없는 중요한 선택을 했지만 결혼함으로써 '돌싱포맨'이 폐지가 됐다. 그럼에도 불구하고 대상을 받는다고 하면 큰 의미가 있을 거 같다"라고 뼈있는 농담을 했던 바.

하지만 이상민은 생애 첫 대상을 품에 안고 감격했다. 무대에 올라와 감정을 추스른 이상민은 "'미운 우리 새끼' 첫 번째 녹화가 에어컨이 없어서 월세를 깎아준 집 이삿날이었다. 거듭 사는 모습 그대로를 보여드렸는데 여러 시각이 있었는데 그냥 힘들게 아등바등 사는 제 모습이 많은 분들께 사랑을 받을 거라는 생각을 못했다"고 입을 열었다.

이상민은 "정말 저에겐 평생 빠져나올 수 없을 거 같은 많은 빚을 방송을 하면서 열심히 살면서 갚게 될 줄도 몰랐다. '미우새'에 담겨있는 제 아카이브는 제2의 삶이 다 들어있다. 제가 다시 시작할 수 있게 해줬고 사랑하는 우리 엄마가 떠나셨고. 그리고 마침내 그 힘들었던 순간을 다 마무리했다. 그리고 올해는 사랑하는 사람과 결혼도 했다"며 "SBS에 평생 빚을 갚아도 모자랄 만큼의 많은 사랑을 받았는데. 저 같은 놈한테 대상이라는 걸 줄 거라고는 상상도 못했다"고 감격했다.


이어 이상민은 "결혼하고 나서 바로 2세를 위해 아무것도 옆에서 해준 게 없다. 결혼식도 하지 않았고 신혼여행도 가지 못했다. 그런 저를 옆에서 응원해주고 사랑해준 정말 제 생애 최고의 선물인 제 아내가 아마 받아야 될 상이 아닌가 싶다"고 아내를 향한 애정을 드러냈다.

이상민은 "여러분 의아해할 거 같다. 쟤가 왜 대상이지? 할 수 있는데 정말 SBS에서 열심히 했다" 제작진 한 분 한 분 호명을 해야 할 거 같지만 지금은 SBS를 사랑하시는 시청자 분들에게 감사 인사를 드려야 할 거 같다. SBS에 폐를 끼치지 않도록 지금보다 멋진 삶을 살겠다"며 시청자들에게 큰절을 하며 마무리했다.

이상민에게 올해는 유독 다사다난한 해였다. 지난해 거액의 빚을 모두 청산한 이상민은 올해 새로운 짝을 만나 재혼이라는 경사를 맺었다. 김준호, 이상민의 연이은 재혼으로 정체성을 잃은 '돌싱포맨'은 결국 폐지의 결말을 맺었지만, 평생의 짝을 찾은 이상민은 대상을 수상하며 아픔을 승화했다.

wjlee@sportschosun.com

