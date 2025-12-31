'40세' 김재중, 공개 열애 최초 고백...'♥로 사랑꾼 면모 "24년 만나" ('재친구')

기사입력 2025-12-31 09:55


[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 배우 도경수가 "공개 연애 중"이라는 선배 김재중의 말에 당황했다.

30일 유튜브 채널 '재친구'에는 "모두 출신이 같다 (노래짱 외모짱 그냥짱)"이라면서 나윤권, 도경수와 김재중의 만남이 공개됐다.

이날 김재중은 나윤권을 향해 "형이 결혼한 줄 몰랐다"고 하자, 나윤권은 "작년 3월에 결혼했고 아이가 12월에 태어났다"고 밝혔다.

이어 나윤권은 아들에 대해 "얼마 전 돌이었다. 이제 막 걷기 시작했다"면서 "예쁘긴 한데 너무 힘들다. 스케줄이 없을 때는 거의 같이 육아를 하는 편"이라며 쉽지 않은 육아 일상을 전했다.

김재중은 "근데 유독 요즘 스케줄이 많이 잡혔다"며 장난을 쳤고, 눈치를 보던 나윤권은 "많지는 않지만, 올해 초보다는 아빠가 어떤 일을 하는 사람인지 알려주고 있다"고 말해 웃음을 안겼다.

이어 나윤권은 '아들이 누구를 닮았냐'는 질문에 "너무 다행히 이목구비는 엄마를 닮았다. 귀랑 발가락은 내 걸 가져다 붙인 것 같다. 눈은 엄마 판박이라서 '다행이다'라고 생각했다"고 말해 폭소를 자아냈다.


이후 도경수는 결혼 생각을 묻는 질문에 "난 아직 없다. 보통은 결혼에 대한 로망이 있거나 꿈꾸는 게 있는데, 나는 아예 없다"고 답했다.

그때 제작진은 "김재중은 연애를 하고 있다"고 말해 나윤권과 도경수를 당황하게 만들었다. 김재중은 "나는 기사가 꽤 오래전에 나갔다. 그래서 공개 연애를 하고 있다"고 밝혔다. 당황한 도경수는 "진짜냐"고 놀랐고, 김재중은 손 하트를 선보이며 사랑꾼 면모를 드러냈다.


이어 김재중은 '얼마나 만났냐'는 질문에 "24년 정도 됐다"고 했고, 뒤늦게 팬이라는 사실을 알아챈 나윤권과 도경수는 숙연한 표정을 지어 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

