서강준, 생애 첫 대상 수상 후 얼떨떨 "놀랍고 당황스러워" [MBC 연…

서강준, 생애 첫 대상 수상 후 얼떨떨 "놀랍고 당황스러워" [MBC 연기대상]

최종수정 2025-12-31 00:07

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 서강준이 '2025 MBC 연기대상'에서 대상을 받았다.

30일 오후 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서는 '2025 MBC 연기대상'이 열렸다. 이날 시상식은 MC 김성주와 이선빈이 맡았다.

이날 서강준은 드라마 '언더커버 하이스쿨'로 대상을 수상했다. 무대에 오른 그는 "지금 소감을 말씀드리자면 기쁜 것보다는 굉장히 당황스럽다. 너무 놀랍고 당황스럽다"고 밝혔다. 이어 드라마를 함께 촬영한 동료 배우들, 관계자, 스태프, 소속사 직원, 가족 등을 언급하며 고마움을 전했다.


서강준은 '언더커버 하이스쿨'에 대해 "군대 갔다 와서 처음 찍은 작품이다. 이 현장이 너무 그리웠다. 내가 10년 넘게 연기하면서 '항상 감사하자. 소중하게 생각하자' 했는데 나도 모르게 솔직하게 그걸 잊고 살았던 거 같다"며 "근데 군대에서 억겁의 시간 보내면서 이 현장이 너무 그리웠는데 '언더커버 하이스쿨' 통해서 이런 무거운 상 받게 돼서 당황스럽고 놀랍다"고 전했다.

그러면서 "촬영하면서 종종 들었던 생각이 있다. '내가 언제든지 대체될 수 있겠다' 이런 생각이 되게 많이 들었다. 나름 고민 많이 한다고 하고 생각도 많이 하면서 연기하는데 주위 둘러보면 나보다 더 노력하는 분들도 너무 많고, 훌륭한 분들이 너무너무 많다"고 털어놨다.


이어 "'내가 이 자리에 왜 서 있을까', '이 상을 왜 들고 있을까', '내가 왜 촬영장에서 한자리해 먹고 있을까' 그런 생각이 드는데 운이 좋아서라고밖에는 생각이 안 든다"며 "내가 몇 살까지 이 직업을 하게 될지 아무도 모르겠지만 끝맺는 그날까지 대체되고 싶지 않다. 그래서 더 간절하게 연구하고 생각하고 연기하겠다. 감사하다"고 밝혔다.

