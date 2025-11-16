문가영, 반바지 레깅스만 입었는데 '탄탄 몸매'…굴욕 전혀 없네[SCin…

문가영, 반바지 레깅스만 입었는데 '탄탄 몸매'…굴욕 전혀 없네[SCin스타]

기사입력 2025-11-16 14:34


사진 출처=문가영 개인 계정

사진 출처=문가영 개인 계정

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 문가영이 탄탄한 몸매를 자랑했다.

문가영은 최근 자신의 개인 계정에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 문가영은 흰색 민소매 크롭톱에 블랙 숏 기장의 레깅스를 착용한 모습이다. 그는 군살 없이 완벽한 몸매 라인을 뽐내며 보는 이들의 눈길을 사로잡았다.

해당 게시물을 본 네티즌들은 "너무 예뻐요", "역시 가영 여신" 등 여러 댓글을 남겼다.

한편 문가영은 현재 방송 중인 Mnet 글로벌 밴드 서바이벌 '스틸하트클럽'의 MC로서 활약을 펼치고 있다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

