박보영, 디즈니도 홀린 '초동안' 비주얼…"미니마우스보다 사랑스러워" [SCin스타]

최종수정 2025-11-16 15:14

사진 출처=박보영 개인 계정

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박보영이 깜찍한 비주얼을 뽐냈다.

박보영은 14일 자신의 개인 계정에 "골드랜드♥"라는 글과 함께 디즈니+ 공식 계정을 태그하며 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 박보영이 13일 홍콩 디즈니랜드 호텔 컨퍼런스 센터에서 열린 '디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025' 현장에 참석한 모습이 담겼다. 그는 디즈니의 대표 캐릭터인 미니마우스, 도널드덕, 데이지덕과 함께 포즈를 취하며 사랑스러운 분위기를 자아냈다.


사진 출처=박보영 개인 계정

사진 출처=박보영 개인 계정
해당 게시물을 본 팬들은 "역시 뽀블리", "너무 귀여워요" 등 여러 댓글을 남겼다.

한편 박보영은 내년 공개 예정인 디즈니+ 오리지널 시리즈 '골드랜드'에 출연한다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

