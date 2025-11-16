'피식대학' 정재형, 이용주 이어 품절남된다…오늘(16일) ♥9세 연하와 결혼[SC이슈]

기사입력 2025-11-16 15:09


'피식대학' 정재형, 이용주 이어 품절남된다…오늘(16일) ♥9세 연하와…
사진 제공=메타코미디

[스포츠조선 안소윤 기자] '피식대학' 멤버 개그맨 정재형(37)이 결혼한다.

정재형은 16일 서울 모처에서 9살 연하의 비연예인 연인과 결혼식을 올린다. 결혼식은 비연예인인 예비신부와 가족들을 배려해 양가 친인척과 가까운 지인들만 초대해 비공개로 진행된다.

결혼을 앞둔 정재형은 "제가 장가를 갑니다. 여러분이 주신 응원과 사랑 덕분에 제가 새로운 세계로 나아갈 수 있게 됐습니다. 진심으로 감사드리며 이렇게 기쁜 소식을 전할 수 있어 행복합니다"라고 소감을 전했다. 이로써 정재형은 '피식대학' 멤버들 중 이용주에 이어 두 번째로 품절남 대열에 합류했다.

정재형은 2014년 KBS 29기 공채 개그맨으로 연예계에 데뷔했다. 그는 개그맨 이용주, 김민수와 함께 구독자 수 283만 명을 보유 중인 유튜브 채널 '피식대학'을 운영하고 있다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 김수용 소속사 "유튜브 촬영 중 쓰러져 응급실行, 현재 의식 되찾아"

2.

김연경, 흥국생명과 맞대결…탐해체 직전, 친정팀도 양보없다→"무조건 승리해야죠"(신인감독김연경)

3.

이은하, 아버지 빚 떠안고 쿠싱증후군·유방암 투병…"할 줄 아는 게 노래뿐이었다"

4.

정석원, ♥백지영 지적에 부부싸움...마이크 던지고 촬영 거부 "나 안해" ('백지영')

5.

한혜진 "내 플러팅은 비싼 술·밥 사주는 것 뿐"…황우슬혜 "회식때 샀는데 누구에게 플러팅?"(누난 내게 여자야)

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 김수용 소속사 "유튜브 촬영 중 쓰러져 응급실行, 현재 의식 되찾아"

2.

김연경, 흥국생명과 맞대결…탐해체 직전, 친정팀도 양보없다→"무조건 승리해야죠"(신인감독김연경)

3.

이은하, 아버지 빚 떠안고 쿠싱증후군·유방암 투병…"할 줄 아는 게 노래뿐이었다"

4.

정석원, ♥백지영 지적에 부부싸움...마이크 던지고 촬영 거부 "나 안해" ('백지영')

5.

한혜진 "내 플러팅은 비싼 술·밥 사주는 것 뿐"…황우슬혜 "회식때 샀는데 누구에게 플러팅?"(누난 내게 여자야)

스포츠 많이본뉴스
1.

'6년 연속 1000이닝' 유격수 떠난다…김도영? 亞쿼터? KIA 플랜B 어떻게 되나

2.

이견을 만들지 않는 오타니, 이견에 겸손한 저지...또 한번의 MVP 역사[스조산책 MLB]

3.

북한만 만나면 작아졌던 일본…U-17월드컵 16강 맞대결 성사, 이번엔 다를까

4.

일일 축구강사 변신한 전북 감보아-츄마시, 다문화 어린이와 뜻깊은 시간

5.

1경기 징계→발목부상 복귀→종아리 부상 6분 출전. 바람잘 날 없는 자 모란트의 행보. 이번에는 오른쪽 종아리 부상 이탈

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.