'피식대학' 정재형, 이용주 이어 품절남된다…오늘(16일) ♥9세 연하와…

안소윤 기자
기사입력 2025-11-16 15:09
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
[공식] 김수용 소속사 "유튜브 촬영 중 쓰러져 응급실行, 현재 의식 되찾아"
김연경, 흥국생명과 맞대결…탐해체 직전, 친정팀도 양보없다→"무조건 승리해야죠"(신인감독김연경)
이은하, 아버지 빚 떠안고 쿠싱증후군·유방암 투병…"할 줄 아는 게 노래뿐이었다"
정석원, ♥백지영 지적에 부부싸움...마이크 던지고 촬영 거부 "나 안해" ('백지영')
한혜진 "내 플러팅은 비싼 술·밥 사주는 것 뿐"…황우슬혜 "회식때 샀는데 누구에게 플러팅?"(누난 내게 여자야)
'6년 연속 1000이닝' 유격수 떠난다…김도영? 亞쿼터? KIA 플랜B 어떻게 되나
이견을 만들지 않는 오타니, 이견에 겸손한 저지...또 한번의 MVP 역사[스조산책 MLB]
북한만 만나면 작아졌던 일본…U-17월드컵 16강 맞대결 성사, 이번엔 다를까
일일 축구강사 변신한 전북 감보아-츄마시, 다문화 어린이와 뜻깊은 시간
1경기 징계→발목부상 복귀→종아리 부상 6분 출전. 바람잘 날 없는 자 모란트의 행보. 이번에는 오른쪽 종아리 부상 이탈