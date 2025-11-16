28기 영자♥영철도 재혼한다…프러포즈 고백 "수백 번 의심하고 고민" [전문]

기사입력 2025-11-16 16:48


28기 영자♥영철도 재혼한다…프러포즈 고백 "수백 번 의심하고 고민" […

[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 28기 영자와 영철이 정숙, 상철에 이어 재혼 소식을 알렸다.

영자는 16일 "저 깜짝 프러포즈 받았습니다"라며 영철에게 프러포즈를 받았다고 고백했다.

영자는 "저의 캐리어 끌어준 남자가 제 인연이라니..꾸밀 줄 모르고 화려하지 않지만 알고 보니 순정남 스타일이네요"라며 "평생 저를 쫓아다니겠다는데 이 남자 어쩌죠슌 여러분이 전국에서 지켜봐 주기"라고 밝혔다.

이어 "저는 15년 동안 혼자 아이 키우면서 살았는데 '나는 솔로' 이후 제게 이런 인연이 생겼다는 것에 '이게 맞나..아닌가.. 수백 번 의심하고 고민을 하고 살고 있다"며 "재혼이라는 게 쉽지 않지만 조심스럽게 한 발짝 한 발짝 나가보겠다"고 재혼을 앞두고 떨리는 심경을 밝혔다.


28기 영자와 영철은 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱특집을 통해 인연을 맺었다. 최종 커플이 된 데 이어 아직까지 만남을 이어오고 있다는 두 사람은 "결혼을 전제로 연애하고 있다"며 내년 재혼을 암시했던 바. 실제로 두 사람은 재혼이라는 결실을 맺게 됐다.

영자의 프러포즈 소식에 28기 옥순은 "언니야 나 울어. 행복하세요"라고, 28기 정숙은 "대박 영철오빠 멋져"라고 댓글을 달며 축하했다.

한편, SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 28기에서는 역대 최다 최종 커플을 탄생시켰다. 상철♥순자, 영수♥정숙, 옥순♥영호, 광수♥정희, 영숙♥경수, 영철♥영자가 최종 커플로 이어진 가운데, 광수와 정희, 옥순과 영호, 영철과 영자는 현재까지 만남을 이어오고 있다.

또 최초 혼전임신 커플의 주인공이 정숙, 상철로 알려지면서 반전을 선사했다.


다음은 28기 영자 글 전문

저 깜짝 프로포즈 .. 받았습니다

저의 캐리어 끌어준 남자가 제 인연이라니..

꾸밀줄 모르고 화려하지 않지만

알고보니 순정남스타일이네요 ㅎㅎ

진심으로 늘 한결같이 마음을 확인시켜주는 남자.

매일 예쁘다 귀엽다 해주는 남자.

내 보호자 되어주겠다고 딸처럼 생각하는남자.

T인데 F같은 남자 ㅋㅋㅋ

자기랑 살아주는것만해도 고맙다고

아무것도 가져오지 말라는 남자

말하면 행동이 빠른남자

깨방정과 진중함에 함께 있는남자

평생 저를 쫓아다니겠다는데 ..

이 남자 어쩌죠 .. 슌

여러분이 전국에서 지켜봐주기!

저는 15년동안 혼자 아이 키우면서 살았는데

나는솔로이후 제게 이런 인연이 생겼다는것에

이게맞나.. 아닌가 .. 수백번 의심하고 고민을

하고 살고있어요. 재혼이라는게 쉽지 않지만

조심스럽게 한발짝 한발짝 나가보겠습니다.

워낙 영자를 아끼시고 응원해주시는 분들이

많아서 힘이납니다

저의 상황과 비슷한 재혼이나 돌싱분들

또 결혼을 앞두고 계신 분들과도

인생의 여정을 간간히 소통하며 나누고 싶습니다.

부족한 점이 많지만 좋은모습 보여드리겠습니다.

감사합니다

