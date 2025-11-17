배우 나나 집서 강도 행각..30대 남성 "생활비 부족해 범행, 연예인 …

|
[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나의 자택에 침입해 강도 행각을 벌인 30대 남성이 구속됐다.
조사 결과 A씨는 지난 15일 오전 6시쯤 경기도 구리시 아천동에 위치한 나나의 자택에 사다리를 타고 베란다로 올라간 뒤 잠기지 않은 문을 통해 집 안으로 침입했다. 그는 흉기를 들고 나나와 그의 어머니를 위협하며 금품을 요구한 혐의를 받고 있다. 조사 과정에서 A씨는 나나의 어머니 목을 조르는 등 상해를 가한 것으로 확인됐다.
나나와 어머니는 침착하게 몸싸움을 벌여 A씨의 팔을 붙잡아 제압했고, 즉시 경찰에 신고했다. 출동 당시 A씨는 턱 부위 열상을 입고 병원으로 이송돼 치료를 받았다. 나나의 어머니 역시 제압 과정에서 부상을 입었으나 치료 후 의식을 회복했다. 나나도 부상을 입어 치료 중인 것으로 전해졌다.
경찰 관계자는 "문이 열린 집을 범행 대상으로 물색하다 침입한 것으로 보인다"며 "A씨의 부상과 관련해 정당방위 인정 여부를 검찰과 협의 중"이라고 밝혔다. 경찰은 조사가 마무리되는 대로 A씨를 구속 송치할 예정이다.