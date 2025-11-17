배우 나나 집서 강도 행각..30대 남성 "생활비 부족해 범행, 연예인 집인 줄 몰랐다"

기사입력 2025-11-17 16:05


[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나의 자택에 침입해 강도 행각을 벌인 30대 남성이 구속됐다.

17일 구리경찰서에 따르면, 의정부지법 남양주지원은 전날 특수강도상해 혐의를 받는 30대 남성 A씨에 대해 "도주 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

경찰은 처음 A씨를 특수강도미수 혐의로 입건했으나, 피해자인 나나의 어머니가 상해를 입었다는 병원 진단서가 제출되면서, 혐의를 특수강도상해로 변경해 구속영장을 신청했다.

조사 결과 A씨는 지난 15일 오전 6시쯤 경기도 구리시 아천동에 위치한 나나의 자택에 사다리를 타고 베란다로 올라간 뒤 잠기지 않은 문을 통해 집 안으로 침입했다. 그는 흉기를 들고 나나와 그의 어머니를 위협하며 금품을 요구한 혐의를 받고 있다. 조사 과정에서 A씨는 나나의 어머니 목을 조르는 등 상해를 가한 것으로 확인됐다.

나나와 어머니는 침착하게 몸싸움을 벌여 A씨의 팔을 붙잡아 제압했고, 즉시 경찰에 신고했다. 출동 당시 A씨는 턱 부위 열상을 입고 병원으로 이송돼 치료를 받았다. 나나의 어머니 역시 제압 과정에서 부상을 입었으나 치료 후 의식을 회복했다. 나나도 부상을 입어 치료 중인 것으로 전해졌다.

경찰 조사 결과 A씨는 특정 연예인을 노린 범행이 아니며, 사생팬도 아닌 것으로 파악됐다. 그는 "연예인이 사는 집인 줄 몰랐고 생활비가 부족해 범행했다"고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "문이 열린 집을 범행 대상으로 물색하다 침입한 것으로 보인다"며 "A씨의 부상과 관련해 정당방위 인정 여부를 검찰과 협의 중"이라고 밝혔다. 경찰은 조사가 마무리되는 대로 A씨를 구속 송치할 예정이다.

