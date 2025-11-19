'건강 이상 고백' 장윤정, 가족 생각에 울컥 "사진 많이 찍어놔야겠다"…

|
[스포츠조선 이우주 기자] MBN 리얼리티 뮤직쇼 '언포게터블 듀엣'의 장윤정이 무대 중 가족 생각에 울컥했다.
어머니와 일상을 보내던 중, 이주화가 어머니의 기억을 붙잡기 위해 마련한 '기억의 방'이 공개된다. 천 여장의 사진으로 벽면 가득 채워져 있는 방을 바라보던 장윤정은 "저는 오늘부터라도 가족사진을 많이 찍어놔야겠다"며 "순간의 소중함은 그것이 추억이 되기 전까지는 알 수 없다"고 말해 깊은 울림을 자아낸다.
이와 더불어, 이날 배우 이주화의 치매 모친은 예기치 못한 사고로 떠나 보낸 어린 아들에 대한 이야기를 해 모두를 먹먹하게 만든다. 너무나 아픈 기억 탓에 '기억의 방'에는 아들의 사진이 단 한 장도 없다는 사실이 밝혀져 눈물샘을 폭발하게 만든다. 이에 장윤정은 "우리는 자식이 있잖아요. 생각해봐요. (자식이 먼저 가는 것이) 어디 살 노릇인가. 못 살죠"라며 깊게 공감하고, 조혜련은 "그러니까요. 못살죠"라며 눈시울을 붉힌다. 이에 "이어 장윤정은 "언포게터블 듀엣'은 매 회 눈물 없이는 볼 수 없는 프로그램"이라고 말하며 또 한 번 울컥한다.
'언포게터블 듀엣'은 오늘 밤 10시 20분 MBN을 통해 방송된다.
