박나래, 양세찬과 임신설에 황당 "내가 초음파 사진 들고 있더라" ('나…

쯔양은 최근 사이버렉카 피해로 국정감사에 출석한 바 있다. 가장 황당했던 가짜뉴스에 대해 쯔양은 "구독자가 1200만인 게 다 중국 세력과 관련이 있다더라"라며 "중국 세력들이 저를 후원하고 지원해서 제가 구독자가 많은 거고 그거 말고도 중국인이라더라"고 황당해했다. 이어 쯔양은 "방송에서 말하기엔 수위가 세서 말 못하는 것도 많은데 수위가 약한 것들을 말하면 이 정도"라고 덧붙였다.
이에 박나래는 "저도 수위가 센 게 많은데 황당했던 건 그거였다. 전현무 오빠랑 결혼설 정도는 (웃어 넘기는데) 세찬이랑 임신했다면서 초음파 사진을 들고 있더라. 나도 '오? 내가 임신했나?' 싶었다. 너무 리얼하니까"라고 선 넘은 가짜 뉴스에 어이없어했다.
쯔양 역시 "저도 비슷한 게 있는 게 엄마아빠가 전화 왔던 게 누가 자꾸 제가 서강대 평생교육원을 나왔다더라. 나무위키에도 그렇게 써있다. 근데 아니다. 한자 이름도 틀려다. 제 틀린 정보가 너무 많다. 논란부터 없는 사실도 너무 많아서 안 보기로 했다"고 털어놨다.
박나래는 "유명세라고 생각하면 유명세도 맞고 감당해야 할 것도 맞는데 도를 지나친 건 인간으로서의 선을 넘는 거지 않냐"고 분통을 터뜨렸다.
이에 쯔양은 "저도 그 기억 때문에 너무 힘들었는데 처음에는 그냥 안 봤다. 그러다 나중에 되니까 그거마저도 사실 관심이지 않냐. 그래서 물론 그런 관심을 받고 싶지 않지만 이 사람도 따지면 내 팬 아닐까? 이렇게 생각하려 하고 있다"고 의연하게 말했다.